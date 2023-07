Klimaaktivisten blockieren Flughäfen zum Ferienstart: Münchner Airport plant „präventive Maßnahmen“

Von: Manuel Rank

Bereits Anfang des Jahres klebten sich Klimaaktivisten mit den Händen auf den Asphalt einer Zufahrtsstraße der Südallee, einer Zufahrt zum Frachtbereich vom Münchner Flughafen. Kommt eine erneute Protestaktion zum Ferienstart? © picture alliance/dpa | Matthias Balk

In Hamburg und Düsseldorf haben Aktivisten den Flugverkehr zeitweise lahmgelegt. Drohen die Proteste auch bald am Münchner Airport – pünktlich zum Ferienstart? Der Flughafen plant „präventive Maßnahmen“.

München – Klimaaktivistinnen und -aktivisten der „Letzten Generation“ sind am Donnerstagmorgen, 13. Juli, auf die Rollfelder des Hamburger Flughafens gelangt. Pünktlich zum Sommerferienbeginn – einer Zeit des erhöhten Flugverkehrs – klebten sich Mitglieder der Gruppe auf den Rollbahnen fest. Ein Sprecher des Flughafens teilte mit, aufgrund eines polizeilichen Einsatzes sei der Flugbetrieb seit 6.10 Uhr eingestellt.

„Starts und Landungen sind aktuell nicht möglich“. Mehrere Personen hätten sich unbefugt Zutritt zum Flughafengelände – in Nähe des Start- und Landebahnsystems – verschafft. Nach Angaben der „Letzten Generation“ verschaffte sich die Gruppe über den Sicherheitsraum Zugang zum Gelände. „Aus Sicherheitsgründen musste der Flugverkehr vorübergehend eingestellt werden“, hieß es vom Hamburger Flughafen weiter. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben es geschafft, den Flugverkehr für mehrere Stunden lahmzulegen.

Klimastreik zum Ferienstart: Proteste in Hamburg und Düsseldorf

Auch in Düsseldorf wurde der Flugverkehr am Morgen massiv durch die Klebeaktion der „Letzten Generation“ gestört. Nach Angaben der Deutschen-Presse-Agentur befanden sich sechs oder sieben Menschen auf der Zufahrtsstraße zur Start- und Landebahn. Nach eigenen Angaben durchtrennten die Klimaaktivistinnen und -aktivisten einen Zaun, um auf das Vorfeld des Flugplatzes zu gelangen. Damit werde die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn blockiert, hieß es von der „Letzten Generation“ weiter.

Drohen die Störaktionen auch am Münchner Flughafen?

Am Münchner Airport klebten sich die Mitglieder der Gruppe bereits mehrmals fest. Bei einer Protestaktion im Dezember 2022 legten die Aktivistinnen und Aktivisten den Luftverkehr für kurze Zeit lahm. Ein Flugzeug mit einem Notfallpatienten konnte zunächst nicht landen. Und zwei Monate später wurde den Flughafen erneut Schauplatz der Klimaproteste. Acht Mitglieder der „Letzten Generation“ klebten sich an zwei Stellen auf einer Zufahrtsstraße zum Frachtbereich fest. Beide Blockaden ließen sich relativ leicht umfahren.

In Bayern nähern sich die Sommerferien. Ab dem 31. Juli haben die Schülerinnen und Schüler im Freistaat für sechs Wochen Pause. In der Ferienzeit fliegen viele Menschen in den Urlaub; an den Flughäfen herrscht Hochbetrieb. 2022 waren in den Sommerferien 40.000 Flüge am Münchner Flughafen geplant – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Am Startwochenende der Ferien gab es pro Tag mehr als 800 Abflüge und Landungen, am Freitag und Samstag wurden jeweils mehr als 113.000 Passagiere bedient. Aus Sicht der „Letzten Generation“ ein idealer Zeitpunkt für eine weitere Protestaktion. Auch in Hamburg nutzten die Aktivistinnen und Aktivisten den Ferienbeginn, um zu protestieren.

Enger Austausch zwischen Flughafen und Polizei – Maßnahmen präventiv geplant

Der Münchner Flughafen bereitet sich deswegen auf mögliche Protestaktionen vor. Ein Flughafensprecher erklärte auf Nachfrage, man sei für das Thema sensibilisiert. „Unsere Konzernsicherheit ist im engen Austausch mit der Bundes- und Landespolizei“. In diesem Fall sei die Bundespolizei der Hauptmaßnahmenträger, so der Sprecher weiter. Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei treffen die Entscheidungen über Maßnahmen, die jetzt stattfinden. Derzeit laufen interne Gespräche über ein mögliches Vorgehen und es werden präventiv Maßnahmen in die Wege geleitet.

Zu konkreten Maßnahmen verwies der Sprecher auf die Bundespolizei. Dort hieß es: „Natürlich haben wir von den Protestaktionen heute früh und an anderen Flughäfen relativ schnell mitbekommen.“ Auch hier habe man deswegen die Einsatzkräfte dementsprechend sensibilisiert, die Maßnahmen werden verstärkt. Ein Sprecher wies ebenfalls auf einen engen Austausch mit Flughafen und Flughafensicherheit hin. Aussagen zu dem geplanten Vorhaben wollte der Sprecher nicht machen – aus Sicherheitsgründen.

