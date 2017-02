Aissatou aus Garching will Topmodel werden

Aissatou (18) läuft am Flughafen Kassel über ein Gepäckband, das als Laufsteg dient.

Zu den schönsten Mädchen Deutschlands gehört eine Garchingerin: Aissatou (18). Sie läuft ab Donnerstag bei „Germany‘s Next Topmodel“ vor Heidi Klum.

Garching – „Sagt ein Stift zum anderen Stift: Wachs mal, Stift.“ Kaum hat Aissatou Niang diesen, nun ja, Witz erzählt, bricht die 18-Jährige in Gelächter aus. Wobei man zur Ehrenrettung der Garchingerin sagen muss: Im Satz zuvor hat sie eingeräumt, dass sie auch schlechte Witze gut findet. Und trotzdem liegt die Annahme nahe: Aissatou Niangs Talent fürs Modeln ist ungleich größer als ihr Talent fürs Witze erzählen.

Schließlich hat der Teenager aus Garching die Vorauswahl bei der Show „Germany’s Next Topmodel“ überstanden und gehört zu jenen 50 Kandidatinnen, die zu Beginn der neuen Staffel mit dabei sind. Die erste Sendung wird heute um 20.15 Uhr auf Pro Sieben ausgestrahlt. In ihr geht’s für die jungen Frauen darum, Heidi Klum und die anderen Jury-Mitglieder bei einer Modenschau auf dem Flughafen Kassel zu überzeugen. Wer dort eine Runde weiter kommt, steigt in den Flieger nach Marseille, wo das Wettmodeln dann weitergeht.

