Wirbel um Aldi-Süd: Massive Proteste vor bayerischer Filiale - „Verrecken“

Von: Andreas Beschorner

Besuch von den Bauern bekam der Zollinger Aldi am Samstag: Kreisbäuerin Elisabeth Mayerhofer, BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber, BBV-Kreisobmann Georg Radlmaier (im Traktor), Johann Felsl, BBV-Geschäftsführer Gerhard Stock, Rosmarie Bauer und Martin Maier kritisierten die „aggressive Niedrigpreis-Strategie“ des Discounters bei Fleisch. © Beschorner

Geballter BBV-Protest vor dem Zollinger Aldi (Landkreis Freising): Die niedrigen Fleischpreise würden dazu führen, dass die Bauern „verrecken“.

Zolling – Dicke Freunde waren die Bauern und Aldi Süd noch nie. Eine Anzeigenkampagne des Discounters treibt den Landwirten nun aber die Zornesröte ins Gesicht. Man wirft Aldi „Tierwohl-Inszenierung“ vor. Bei einer Protestaktion vor dem Aldi in Zolling sprach BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber aus Allershausen von „Scheinheiligkeit“.

Anlass der bayernweiten Proteste, denen sich auch der Bayerische Bauernverband (BBV) in Freising anschloss, sind Slogans wie „Tierwohl ist eine Frage der Haltung“ oder auch „Unsere Maßnahmen für ein tiergerechteres Morgen“. Aus Sicht der Landwirte sei die Realität aber eine andere: Aldi fahre eine aggressive Niedrigpreis-Strategie – auch für Tierwohl-Fleisch. Der Lebensmitteleinzelhandel habe einen umfangreichen Katalog an Tierwohlkriterien verhindert, weil man den Kostenausgleich für die Landwirte nicht habe bezahlen wollen oder können.

Trotz „Tierwohl-Inszenierung“ niedrige Fleischpreise bei Aldi - Landwirte wütend

Für große Medienkampagnen habe man aber sehr wohl Geld. Das macht die Bauernfamilien „wütend“. Denn, so betonte BBV-Geschäftsführer Gerhard Stock am Samstag vor Ort: Um von Anbindehaltung auf Laufställe umzustellen, was die Landwirte durchaus begrüßen würden, bräuchten die Bauern Geld. Und deshalb müsse dort eben auch „mehr Geld ankommen“.

Dass Aldi so tue, als setze sich das Unternehmen für mehr Tierwohl ein, gleichzeitig aber billige Preise verspreche und den Bauern für ihre Produkte nicht mehr zahlen wolle, „das passt nicht zusammen“. Ralf Huber wurde da noch deutlicher: Die Gewinnspanne bei Aldi werde immer höher, „während unsere Betriebe verrecken“. Besonders hart treffe das die kleineren Betriebe, denen der Lebensmitteleinzelhandel während der Verhandlungen über ein branchenweites Tierwohlprogramm für Rindfleisch und Milch keinen gesonderten Zuschlag gewähren wollte.

Protest vor Aldi-Filiale: Bauern müssten mit „an Bord“ genommen werden

Das erschwere es den kleineren Erzeugern, an dem Programm teilzunehmen. Zudem hätten sich Aldi & Co. genügend Hintertüren offen gelassen, um sich einerseits bei Milch der Eigenmarken und bei Frischfleisch die höchste Haltungsform-Stufe auf die Fahnen zu schreiben, andererseits aber bei Tiefkühlprodukten, bei Verarbeitungsware oder auch bei Importprodukten weiterhin alle Freiheiten zu haben. Huber: Wenn, dann müsse für alle Waren das Sortiment umgestellt werden. „Es geht nicht, dass Aldi dann seine billigen Waren daneben hinschmeißt.“

Die Forderungen des BBV formulierte Stock so: Der Lebensmitteleinzelhandel müsse „die Bauern mit an Bord nehmen“. Denn: „Die Lebensmittel wachsen nicht im Supermarkt.“ Man erwartet eine angemessene Honorierung von Tierwohl, eine Berücksichtigung der besonderen Lage kleinerer Betriebe und die Einbeziehung aller Marktsegmente in das Tierwohlprogramm. Das wäre ein gemeinsamer Weg, der kleinere Betriebe nicht aus dem Markt dränge. Der Versuch, am Samstag mit dem Marktleiter des Aldi in Zolling ins Gespräch zu kommen, scheiterte. Er sei dazu nicht autorisiert, so die Begründung.

