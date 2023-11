Anonymes Schreiben war der Auslöser: All-Inclusive-Party kurzfristig abgesagt – Veranstalter aufgebracht

Von: Christof Schnürer

Auf den Geschmack gekommen: Die Geburtstagsparty von Stephan Benz mit Ballermann-Sängerin Mia Julia am 4. März war für den Krüner sozusagen der Einstieg in die Veranstaltungsszene. © Stefan Wolf/www.sw-Foto.at

Es sollte eine Fetzengaudi werden: Einmal zahlen und essen und trinken, so viel man will. Dazu flotte Beats und Tanz. Doch nun fällt die Krüner 90er-Party ins Wasser.

Krün – „Abgeblasen“ – mehr möchte ein völlig frustrierter Stephan Benz zu seiner geplanten 90er-Party nicht sagen. Von „2 Events im Kurhaus Krün“ am kommenden Samstag ist nur das Isartaler Watt-Turnier (14 Uhr) übriggeblieben. Die abendliche All-Inclusive-Sause mit Star-DJ Amato aus Tirol ist schweren Herzens ersatzlos gestrichen worden. Die Laune auf weitere Abenteuer geht bei Benz daher gegen Null. „Vorerst habe ich keine Lust mehr.“

All-Inclusive-Party in Krün abgeblasen: Polizei hat über „rechtliche Vorgaben aufgeklärt“

Dass seine 90er-Party in den Fokus der Obrigkeit rückte, liegt an einem anonymen Schreiben an Polizei, Landratsamt und Tagblatt. Diese werden darin darauf hingewiesen, dass Besucher bei besagtem Event gegen Einmal-Zahlung – Frauen 39, Männer 69 Euro – Essen, Trinken und Musik im Kurhaus bis zum Abwinken genießen könnten. „Nach Auffassung von Bund und Ländern sind solche Partykonzepte nicht erlaubt“, verdeutlicht der Tippgeber. In der Tat haben sich Bund und Länder bereits im Juni 2007 auf ein Verbot sogenannter Flatrate- oder Koma-Partys verständigt.

Vor diesem Hintergrund ist es natürlich nicht verwunderlich, dass Benz einen Anruf von der Polizei erhielt. „Wir haben ihn über die rechtlichen Vorgaben aufgeklärt“, bestätigt Andreas Breitrück, Sprecher der zuständigen Inspektion Garmisch-Partenkirchen. Dabei sollen die Ordnungshüter den Krüner auch auf den darauffolgenden Totensonntag hingewiesen haben. Das ist ein sogenannter stiller Feiertag, an dem ab 2 Uhr morgens bis Mitternacht ein Tanzverbot gilt. Gift für feierwütige Nachtschwärmer bei einer All-inclusive-Party.

Zugegebenermaßen haben wir mit solchen Veranstaltungen wenig Erfahrung.

Lust auf weitere Events hält sich bei Veranstalter derzeit in Grenzen

„Vor zwei Monaten, als das genehmigt wurde, hat kein Hahn danach gekräht“, wundert sich Stephan Benz. Was indirekt auch als Kritik an die Rathaus-Verantwortlichen in seinem Heimatdorf interpretiert werden kann. Was der Bürgermeister freilich so nicht stehen lassen will. „Ich sehe die Schuld nicht bei uns, eine Veranstaltung dieser Art war bei uns nicht angemeldet“, rechtfertigt sich Thomas Schwarzenberger und spricht von einem Watt-Turnier, dem anschließend eine „Veranstaltung mit Musik“ folgen sollte. Was genau dahinter steckte, habe man erst später im Internet erfahren. Eine gewisse Unwissenheit will der Rathauschef aber nicht abstreiten. „Zugegebenermaßen haben wir mit solchen Veranstaltungen wenig Erfahrung.“

Schwarzenbergers Gemeindebürger Stephan Benz wird das wenig trösten. Im März dieses Jahres hat er noch mit viel Erfolg eine Geburtstagsfete mit Ballermann-Sternchen Mia Julia vor über tausend begeisterten Gästen im Magic-Castle in Seefeld geschmissen. Das machte offenbar Appetit auf mehr. Schnell gründete er eine Event-GmbH. Nicht zuletzt um jungen Menschen in der Region etwas zu bieten. Die Lust auf weitere Feten hält sich nach diesem Totensonntag-Dämpfer allerdings in Grenzen.

