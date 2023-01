„Es darf einfach nichts kaputtgehen“: Alleinerziehender Vater sorgt sich um Zukunft

Von: Andreas Steppan

Ein alleinerziehender Vater aus dem Landkreis sorgt sich um seine Kinder. © Symbolbild: Monika Skolimowska

Die Situation Alleinerziehender ist oft prekär. Das trifft zumeist Frauen. Doch Thorsten Z. (Name geändert) geht es als Vater nicht besser. Der Tölzer Kurier sammelt Spenden im Rahmen der Serie „Leser helfen helfen“.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Drei seiner Kinder leben bei ihm, seine Ehe ging in diesem Jahr auseinander. Der Mittdreißiger aus dem Landkreis hat zudem Rückenprobleme, die es ihm erschweren, den Lebensunterhalt für seine Familie zu bestreiten. Die gestiegenen Preise tun nun ein Übriges: Sein Alltag besteht aus ständigen Sorgen und viel Rechnen.

„Die reden von einer Inflationsrate von zehn Prozent“, sagt Thorsten Z. Doch bei den Waren des täglichen Bedarfs sind die Preise viel stärker gestiegen, rechnet er vor. Die billigsten Nudeln vom Discounter, das Toilettenpapier, Hackfleisch: bei all diesen Waren und mehr rattert er die früheren und jetzigen Preise auswendig herunter. „Da überlegt man sich dreimal, ob man noch Bolognese macht.“ Die Kinder zwischen dem frühen Teenager- und dem Kindergartenalter sollen zumindest haben, was sie brauchen, das ist ihm das größte Anliegen. „Sie sind ja sowieso schon so anspruchslos und freuen sich über eine Tüte Chips am Wochenende, die sie sich teilen.“

Alleinerziehender Vater aus Bad Tölz-Wolfratshausen - Ein neuer Job ist schwer zu finden

Auch die Mitteilung seines Energielieferanten bereitet Thorsten Z. Kopfzerbrechen: Die Strompreise steigen 2023 massiv an. Er spare schon Strom, wo er könne, habe alle Lampen in der Wohnung gegen LEDs ausgetauscht und mache den PC nur an, um nach Jobangeboten zu schauen. Aktuell bezieht er Hartz IV (jetzt Bürgergeld), seine Energiekosten werden daher bezahlt. Das soll dieses Jahr aber nicht so bleiben. Er möchte unbedingt wieder arbeiten. „Ich will ein Vorbild für die Kinder sein und ihnen zeigen, dass man sich nicht nur auf das Eintreffen von Sozialleistungen verlassen sollte.“

Doch seit Thorsten Z. einen Bandscheibenvorfall erlitt, ist er bei der Jobsuche extrem eingeschränkt. Lange konnte er gar nicht arbeiten, auch jetzt kommen langes Stehen oder Sitzen nicht in Frage, und mehr als eine Teilzeit-Tätigkeit lasse sein Körper ebenfalls nicht zu. Auch zu Hause merkt Thorsten Z., dass er nicht wieder der Alte ist. „Wenn ich den Kleinen hochheben will, stoße ich an meine Grenzen.“

Alleinerziehender Vater sorgt sich um seine Zukunft: Alles muss genau kalkuliert werden

Leichter wäre es freilich, Thorsten Z. hätte eine abgeschlossene Ausbildung. Aber er sei schon wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag zum ersten Mal Vater geworden – dieses erste Kind lebt heute bei der Mutter – und habe schon damals die Familie an erste Stelle gesetzt, berichtet er. Glücklich ist er, dass er dieses Jahr ein Praktikum anfängt. Es könnte ein Neuanfang für ihn sein. Trotz der Widrigkeiten schafft es Thorsten Z. durch den Alltag, nur: „Es darf einfach nichts kaputt gehen“, sagt er. Werden bei einer Schulhof-Rangelei bei den Kindern Schuhe oder ein Kleidungsstück beschädigt, muss er genau kalkulieren, wie und wann er es ersetzen kann. Für den Fall, dass er unerwartet die Waschmaschine oder den Kühlschrank ersetzen muss, hat er nichts auf der hohen Kante.

Alleinerziehender Vater aus Bad Tölz-Wolfratshausen - Ersparnisse aufgebraucht

Seine geringen Ersparnisse habe er in den Sommerferien aufgebraucht, berichtet er. Normalerweise essen die Kinder in der Schule, die Kosten übernimmt dann das Jobcenter. „In den Ferien habe ich täglich für alle gekocht.“ Die Zeit mit den Kindern sei schön gewesen – aber auch belastend fürs Budget.

