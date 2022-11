„Pass auf, sonst breche ich dir die Knochen“: Streit ums Einparken eskaliert auf Supermarktparkplatz

Von: Tanja Kipke

Ein 37-Jähriger wurde von einem Unbekannten bedrängt und am Hals gepackt. (Symbolbild) © Symbolfoto: dpa

Weil ein 37-Jähriger einen Mann auf sein problematisches Verhalten beim Einparken aufmerksam machte, wurde er heftig angegangen und bedroht.

Allershausen – Völlig ausgerastet ist ein Autofahrer am Freitag kurz nach 14 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in Allerhausen. Das hat nun Konsequenzen.

Laut Polizei fuhr ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Freising auf den Parkplatz des Discounters und stieg aus. „Als er neben seinem Fahrzeug stand, fuhr ein bislang unbekannter Mann ziemlich eng in die Parklücke daneben. Der Fahrzeuglenker fuhr dem 37-Jährigen dabei fast über den Fuß.

Streit auf Supermarktparkplatz eskaliert: Unbekannter packt Mann an Hals

Der Mann erschrak und klopfte aus Reflex an die hintere rechte Scheibe des Autos. „Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker stieg aus und drohte dem 37-Jährigen ,Pass auf, sonst breche ich dir die Knochen‘“, heißt es im Pressebericht. Doch damit nicht genug: Der Unbekannte packte den 37-Jährigen am Hals und drückte in gegen sein Fahrzeug. Anschließend ging der Mann unbeirrt einkaufen und verließ danach den Parkplatz.

Der 37-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Er notierte sich das Kennzeichen, weshalb sofort weiter ermittelt werden kann. ft

