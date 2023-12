Neue Abholzeiten bei Gelben Säcken: Dosen dürfen in Erding zukünftig auch mit rein

Von: Hans Moritz

Drucken Teilen

Den Beschluss hatte der Umweltausschuss des Kreistags bereits im Frühjahr gefasst: Der Gelbe Sack wird nicht mehr nur einmal im Monat abgeholt, sondern in zweiwöchigem Turnus. Und: Auch Dosen können über den Gelben Sack entsorgt werden.

Erding - Jetzt geht an die Umsetzung: Die Neuregelung gilt ab dem Jahreswechsel, teilt die Abfallwirtschaft in der Kreisbehörde mit. Teil der Umstellung ist auch, dass es an den Recyclinghöfen sowie den Containerplätzen ab Januar dann keine Dosencontainer mehr geben wird.

Der Kreistag hatte seine Entscheidung damit begründet, dass in vielen kleineren Haushalten gar nicht der Platz vorhanden sei, Gelbe Säcke vier Wochen lang zu lagern. Die Kreisräte damals hatten eine dickere Wandstärke der Gelben Säcke gefordert, wenn nun auch – scharfkantige – Dosen eingeworfen werden dürfen. Auch das wird nach der Mitteilung nun umgesetzt. Die Einführung einer Gelben Tonne war einhellig abgelehnt worden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Abholzeiten bei Gelben Säcken in Erding verdoppelt

Die Entscheidung, die Abholzeiten zu verdoppeln, ist dem Kreistag nicht schwergefallen. Denn Auftraggeber ist nicht etwa der Landkreis, sondern die dualen Systeme, die Entsorger beauftragen. Die Kosten belasten daher auch nicht den Kreishaushalt. Vielmehr zahlt der Verbraucher die Entsorgung beim Einkauf gleich mit.

Verpackungs-Recycling erfolgt im Kreis Erding über den Gelben Sack. Ab 1. Januar wird der Service komfortabler. © LRA ED

Landratsamtssprecher Nikolaus Michel weist darauf hin, dass die Gelben Säcke am Abholtag bis spätestens 6 Uhr morgens an den Straßenrand gestellt sein müssen. Leere Säcke gibt es an den 31 Recyclinghöfen im Landkreis Erding, in allen Rathäusern sowie im Landratsamt.

Erdings OB Max Gotz hat zuletzt die Vermüllung durch zu früh abgelegte sowie aufgerissene und von Tieren zerfledderte Säcke moniert. Diese sollten erst am Vorabend bereitgestellt werden. ham

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.