Eine bayerische Metzgerei wird digital: Der hybride Smartstore auf dem Dorf

Von: Tobias Gehre

Sophie Braumiller freut sich über ihre neue Auslage, die zur Selbstbedienungstheke umgebaut werden kann. © Gehre

Konkurrenz durch Supermärkte, Personalmangel, veränderte Einkaufsgewohnheiten: Viele kleine Läden haben es mit großen Herausforderungen zu tun.

Biburg – Die Hofmetzgerei Braumiller in Biburg geht daher einen neuen Weg. Und der ist digital.

Wenn der kleine Laden auf dem Aussiedlerhof nördlich von Biburg von Donnerstag bis Samstag seine Türen öffnet, ist der Andrang oft groß. Nicht selten stehen die Kunden bis in den Hof und warten, bis sie bedient werden. Doch wie lange wird das so bleiben? Was will die Kundschaft der Zukunft? Sind feste Öffnungszeiten noch zeitgemäß? Metzgermeisterin Sophie Braumiller hat sich diese Fragen gestellt – und eine Antwort gefunden.

Jetzt setzt sie sie in die Tat um. Die Hofmetzgerei wird zu einem Hybridladen. Von Donnerstag bis Samstag bleibt sie wie bisher normal geöffnet. Von Samstagnachmittag bis Mittwochnachmittag verwandelt sich die Verkaufsfläche in einen durchdigitalisierten Smart-Store.

Und der funktioniert so: Einlass gewähren zwei kleine Kasterl am Eingang – eines per EC- oder Kreditkarte, das andere über einen QR-Code, den registrierte Kunden auf dem Smartphone haben. Im Inneren erwartet die Kundschaft dann wie gewohnt die Fleisch- und Wursttheke. Die haben die Braumillers neu angeschafft. Sie lässt sich so umbauen, dass die Kunden sich die verpackten Produkte selbst herausnehmen können. Jedes Packerl enthält einen so genannten RFID-Chip. Darauf sind unter anderem Preis und Inhalt gespeichert. Die Waren werden dann in eine Auslesestation gelegt. Ein Bildschirm zeigt den Preis an. Gezahlt wird per Karte oder QR-Code.

Hofhündin Vroni freut sich auf neue Kunden. © Gehre

Sophie Braumiller hat aber noch eine weiteres digitales Ass im Ärmel. Sie hat eine App erstellt, mit der wie in einem Online-Shop eingekauft werden kann. Rund 600 verschiedene Produkte sind darin zu finden – vom Schnitzel über die Leberwurst bis zum Filet. Abgeholt werden kann die Bestellung dann ebenfalls im Hybrid-Laden.

Hybride Metzgerei in Bayern: Jede Menge Arbeit

In die Digitalisierung ihrer Hofmetzgerei haben die 24-Jährige und ihre Familie jede Menge Arbeit gesteckt. „Allein das Fotografieren der Produkte war eine Mammutaufgabe“, sagt Sophie Braumiller. Insgesamt dürften es mehrere 100 Stunden sein. Und ganz billig ist so eine Hofladen-Digitalisierung auch nicht. Rund 60 000 Euro haben die Braumillers in die Neuerungen gesteckt. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Sophie Braumiller.

Für sie ist die digitale Revolution in ihrer Metzgerei ein Weg, auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Das Modell mit festen Öffnungszeiten habe bei vielen – gerade jüngeren – Kunden ausgedient. Auch deshalb sieht Sophie Braumiller das Konzept als Vorbild für viele andere Einzelhändler, die nicht von der Bildfläche verschwinden wollen.

