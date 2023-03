Neuer Alpenbus in Oberbayern: Start verzögert sich durch MVV-Beitritt – doch dieser bringt Vorteile

Endstation unklar: Ob der Alpenbus kommt und wann es so weit sein könnte, ist ebenso ungewiss wie sein Ziel auf östlicher Seite. Die Stadt Rosenheim will über ihre Beteiligung Ende März erneut beraten. © Archiv Tp

Der Start der geplanten Alpenbuslinie verzögert sich durch MVV-Beitritt erneut – die Linie geht frühestens 2024 in Betrieb. Trotzdem hat der Tarifverbund Vorteile für die Pläne.

Miesbach – Der Alpenbus, der ursprünglich vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen über Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach bis zum Landkreis und zur Stadt Rosenheim fahren sollte, wird heuer nicht realisiert. Ob er zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt auf die Straße kommt, ist weiterhin ungewiss. Damit setzt sich das zähe Ringen um die Ost-West-Verbindung am Alpenrand zum wiederholten Male fort.

Marlies Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts Bad Tölz-Wolfratshausen, erklärt in einer gemeinsamen Antwort mit der Miesbacher Kreisbehörde auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die beiden Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach sind weiterhin an einer Realisierung des Alpenbusses sehr interessiert.“ Auch sei der Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen in seiner Rolle als Koordinator „fortlaufend im Kontakt mit den anderen Beteiligten“. Allerdings erklärt die Sprecherin: „Es gibt nach wie vor keine endgültige Entscheidung, ob der Alpenbus wie ursprünglich geplant umgesetzt wird.“

Zunächst Verzögerung durch Rosenheim-Rückzug

Nach der Verzögerung durch den überraschenden Rückzug der Stadt Rosenheim und den anschließend unklaren Finanzierungsmöglichkeiten (siehe Kasten) ist diesmal ein anderer Grund ursächlich für die Unklarheit: der MVV-Beitritt. Peischer erklärt dazu: „Die Landkreise Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Stadt und Landkreis Rosenheim befassen sich seit geraumer Zeit äußerst intensiv mit dem MVV-Beitritt im Dezember dieses Jahres.“ Wie berichtet, ist der Beitritt von Miesbach, Rosenheim und Bad Tölz bereits beschlossene Sache. Infolge dieser Entscheidungen ändere sich jedoch „die verkehrspolitische Basis auf fundamentale Weise“.

So sei ein MVV-Beitritt auch mit erheblichen Kosten verbunden. „Insofern erscheint es im Gesamtzusammenhang nachvollziehbar und billig, in einem ersten Schritt den Beitritt zu organisieren und in einem zweiten, das Angebot zu verbessern“, erklärt Peischer. Als Nachteil will die Sprecherin diese Reihenfolge mit dem Zurückstellen des Alpenbusses aber nicht verstanden wissen: „Inmitten eines Verkehrs- und Tarifverbundes lassen sich landkreisübergreifende Linien wie der Alpenbus noch besser umsetzen als zuvor“, erklärt Peischer.

Freistaat will auch ohne Rosenheim Fördermittel auszahlen

Das Landratsamt werde nun „in absehbarer Zeit“ nochmals mit allen Projektpartnern die neue Ausgangslage bewerten und eine Entscheidung treffen. Der Freistaat Bayern habe weiterhin seine Bereitschaft bestätigt, die Linie zu fördern. „Wir setzen daher alles daran, den Alpenbus gemeinsam auf den Weg zu bringen“, betont die Sprecherin.

Auf Eis liegen die Planungen für die Buslinie bis zum MVV-Beitritt damit allerdings nicht unbedingt. Auf Nachfrage bestätigt Sprecherin Peischer: „Die Planungen laufen parallel.“ Mit dem Start des Alpenbusses sei jedoch „allerfrühestens“ nach dem MVV-Beitritt, also im Jahr 2024, zu rechnen.

Ob mit oder ohne die Stadt Rosenheim, ist derweil noch nicht endgültig entschieden. Christian Schwalm, Pressesprecher der Stadt Rosenheim und Referent des Oberbürgermeisters, erklärt: „Der zuständige Ausschuss für Verkehrsfragen und ÖPNV wird sich voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 30. März 2023 mit der Thematik befassen.“ nap

Alpenbus: Eine lange und schwierige Planung Über mehrere Jahre hinweg verhandelten die beteiligten Städte und Landkreise um Kosten und Streckenführung. Ende des Jahres 2021 galt die geplante Alpenbuslinie erstmals als gesichert. Doch dann scherte die Stadt Rosenheim im Januar 2022 aus: Der Verkehrsausschuss des Stadtrats lehnte die Beteiligung ab, weil er das Geld an anderer Stelle besser investiert sah. Mit der Entscheidung überrumpelte die Stadt Rosenheim ihre Partner: In Miesbach erklärte das Landratsamt, nun müssten „die Kostenfrage und Streckenführung noch einmal neu geklärt werden“. Immerhin gelte die Zustimmung nur unter dem Vorbehalt, dass die anderen Partner ebenfalls dabei bleiben. Zumindest eine finanzielle Entwarnung gab’s dann von Seiten der Staatsregierung ein Jahr später, im Januar 2023: „Sollte die Stadt Rosenheim sich endgültig gegen eine Beteiligung am Alpenbus entscheiden, könnte ein geeigneter alternativer Endpunkt mit Schienenanschluss in den Landkreisen Miesbach oder Rosenheim geprüft und gegebenenfalls geplant werden. Dies stünde der angebotenen Förderung durch den Freistaat nicht entgegen.“ Im Miesbacher Kreisentwicklungsausschuss Anfang Februar 2023 berichtete Andrea Ladewig, Leiterin der Stabstelle Mobilitätsentwicklung am Landratsamt, das Thema Alpenbus solle im Februar in der Stadt Rosenheim noch mal diskutiert werden. Dort, so erklärte Landrat Olaf von Löwis, versuche man weiterhin, Oberbürgermeister Andreas März zu überzeugen, dass die Buslinie ohne Rosenheim erheblich an Attraktivität einbüße. Im Februar 2023 ist allerdings nichts passiert: Aus der Stadt Rosenheim berichtet Pressesprecher Christian Schwalm stattdessen, der zuständige Ausschuss beschäftige sich erst am 30. März mit dem Thema. Nun wird aber klar: Der MVV-Beitritt im Dezember wirbelt die Pläne ohnehin durcheinander – mit einem Start der Linie ist also frühestens im Jahr 2024 zu rechnen. Immerhin: Die Planungen laufen parallel. nap

