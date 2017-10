Schwarzfahrer geht auf Kontrolleure los

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen 23-jährigen Syrer eingeleitet. Er soll am Neubiberger Bahnhof Fahrscheinkontrolleure beleidigt und verletzt haben.

Neubiberg - Vier zivile Fahrscheinkontrolleure, die im Auftrag der Deutschen Bahn tatig sind, haben den Syrer laut Polizei dabei erwischt, wie er am Donnerstag gegen 7.45 Uhr ohne gültiges Ticket mit der S-Bahn von München nach Neubiberg fuhr. Als die Kontrolleure am Haltepunkt Neubiberg mit dem Schwarzfahrer ausstiegen, versuchte dieser zu flüchten. Die Kontrolleure verhinderten dies. Am Boden liegend soll der in Milbertshofen liegende 23-Jährige dann laut Polizei versucht haben, auf zwei der Männer einzutreten und einzuschlagen. Weiterhin soll der 23-Jährige sie beleidigt und einen Kontrolleur gewürgt haben, wobei dieser jedoch nicht verletzt wurde. Der Syrer trug leine Schürfwunde am Knie davon. Das Ticket für die Fahrtstrecke hätte 2,80 Euro betragen. Die Bundespolizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Syrer wegen Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung und Beleidigung ein.