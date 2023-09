Entsetzen über Zerstörungswut an Waldkindergarten: „Traurig, wirklich traurig“ – Polizei ermittelt

Von: Josef Ametsbichler

In Scherben und Fetzen liegt der Platz vor dem Bauwagen (li.), in dem der Ebersberger Waldkindergarten untergebracht ist. © Stefan Roßmann

Ein Fall sinnloser Zerstörungswut trifft die Kleinsten – und das am Weltkindertag: Der Waldkindergarten in Ebersberg ist von Unbekannten verwüstet worden.

Ebersberg – Auf der Erde liegt eine Buntstiftzeichnung. Ein Clownsgesicht, ein Teil des Papiers abgerissen. Daneben zerschmetterte Blumentöpfe, umgeworfene Tische, die Plane des Sandkastens ist heruntergerissen. Als Julia Wagner Mittwochfrüh als Erste am Waldkindergarten am Ebersberger Sportpark eintrifft, erschrickt die Pädagogin erst, dann bricht Verzweiflung durch. „Das ist ein Kindergarten!“, ärgert sie sich. „Traurig, wirklich traurig.“ Es sieht aus, als wäre ein wilder Stier über das Kindergartengelände hergefallen – und das ausgerechnet zum Weltkindertag, 20. September.

Waldkindergarten Ebersberg verwüstet: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Zwei Polizeibeamte notieren die Details der angerichteten Verwüstung für eine Anzeige – gegen Unbekannt. Wer den abgelegenen Bauwagen heimgesucht hat, der den Kleinen naturnahen Kindergarten-Alltag ermöglicht, ist derzeit noch völlig unklar. „Wer macht denn so was?“, sagt Waldpädagogin Wagner und schaut auf einige papierne Faltdrachen. „Die haben wir gestern gebastelt – jetzt liegen sie im Matsch.“

Die Wut der Täter, die zum Glück nicht ins Innere vorgedrungen sind, kann sich keiner erklären. Die Polizei ermittelt. © Stefan Roßmann

Über das ganze Gelände ist die Dekoration und das Gebastelte der Kinder verstreut. Tonscherben, herausgerissene Blumen, Zeichnungen, ein zertrampelter Webrahmen. Es sei schon mal vorgekommen, dass Jugendliche dort heimlich geraucht oder kleine Schmierereien hinterlassen hätten. Diesmal ist das Bild ein anderes. „In dieser Wut – das haben wir noch nie erlebt“, sagt die Pädagogin über das Bild der Zerstörung. Die Kinder hat sie erst einmal hinüber auf den Sportplatz geschickt. „Das sollen sie nicht sehen müssen – und sie sollen mich nicht in dem Zustand sehen müssen“, sagt sie über ihre merkliche Entrüstung. „Ich bin aus der Fassung.“

Der Sachschaden ist gering – „Darum geht es auch nicht“

Zum Glück seien der oder die Unbekannten nicht in den Bauwagen selbst eingedrungen. So hält sich der Sachschaden im Rahmen – ein paar Tonscherben und zerrissene Bastelsachen ergeben schwerlich mehrere hundert Euro. „Darum geht es auch gar nicht“, sagt die Kindergärtnerin, die von der Zerstörungswut betroffen ist, die sich da gegen die heile Welt der Kleinsten gerichtet hat.

Die Polizisten haben einen Fußabdruck im Sandkasten und noch ein paar Beobachtungen dokumentiert. Auch an der nahen Waldspielgruppe sind in den vergangenen Tagen ein paar Kinder-Konstruktionen aus Holz umgeworfen worden, aber kein Vergleich zu dem, was zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh vorgefallen ist. Als das Polizeiauto vom Hof fährt, schalten die Beamten für die Kindergartenkinder das Blaulicht ein – die Kleinen hängen begeistert am Sportplatzzaun. Und Julia Wagner macht sich mit Helfern ans Aufräumen.

Zeugen gesucht: Die Polizeiinspektion Ebersberg nimmt zum Vandalismus-Vorfall am Waldkindergarten Ebersberg am Waldsportpark Hinweise entgegen, unter der Telefonnummer (0 80 92) 82 68-0.