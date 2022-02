In Bullys Hit-Serie LOL: Martin Sieber bringt Promis zum Lachen - doch eine Sache findet er gar nicht witzig

Sein Lachen ist einfach nur ansteckend: Comedian Martin Sieber ist nicht nur im Fernsehen ein Gute-Laune-Mensch. In Unterschleißheim bietet er auch einen Einkaufs-Dienst an. © Robert Brouczek

Gute Laune ist seine Waffe: Martin Sieber aus Unterschleißheim steckt mit seinem Lachen jeden an. Kumpel Bully holte ihn deshalb zu Last One Laughing.

Unterschleißheim - Im Arabellapark hat alles angefangen. Hier, im Westin Grand Hotel in München, hat er seine spätere Ehefrau kennengelernt. Als Hotelfachmann hat er gelernt, mit Gästen umzugehen. Und hier hat Martin Sieber erkannt, was seine große Stärke ist: sein Lachen.

Damit hat er nun ein Millionenpublikum begeistert. „Das schönste Lachen Oberbayerns“ habe er, sagte kürzlich eine Radiomoderatorin. Sieber, 51, ist durch die Amazon-Show „LOL: Last One Laughing“ schlagartig bekannt geworden. In der Sendung ist es den zehn Top-Stars der deutschen Comedy-Szene verboten zu lachen. Ein Grinsen und sie fliegen aus dem Spiel. Erschwert wird das Lach-Verbot mit Auftritten von Comedians. Martin Sieber ist auch dabei – als lachende One-Man-Show. Comedy-Legende Michael „Bully“ Herbig präsentiert die Sendung. Herbig war es auch, der Sieber zu LOL gebracht hat.

LOL-Spaßkanone Martin Sieber: Chef eines Limousinenservice

„Bully ist ein guter Freund von mir“, sagt Martin Sieber. Herbigs Anfrage habe ihn überrascht. Denn eigentlich ist er ausgebildeter Hotelfachmann und jetzt Geschäftsführer eines Limousinenservice. Als Chauffeur kommt er immer wieder an den Ort zurück, wo alles begann: zum Hotel am Arabellapark.

Bis zur Jahrtausendwende war er dort angestellt, einige Mitarbeiterinnen begegnen ihm hier immer noch aus einer alten Zeit. Sieber, Vater eines Sohnes, im Chauffeur-Outfit, begrüßt sie – natürlich, mit einem Lachen. Die alten und neuen Kollegen sind begeistert.

Martin Sieber, ein guter Freund von Bully: „Mein Gut-Drauf-Level ist immer bei mindestens 50 Prozent“

Das liegt auch an Siebers Laune. „Mein Gut-Drauf-Level ist immer bei mindestens 50 Prozent“, sagt er. Gute Stimmung oder einen Grund muss er gar nicht haben, um lauthals zu lachen. Er kann das auf Abruf, von 0 auf 100. „Ich greif direkt an“, sagt der TV-Neuling. Die Menschen in seiner Umgebung seien dann von seinem Lachen „positiv geschockt“.

Damit kriege er alle. Nur Einzelfälle seien immun gegen seine Lachanfälle. Bully, der Star aus dem Erfolgsfilm „Schuh des Manitu“, konnte sich dem Charme des Chauffeurs nicht entziehen. „Er hat die beste Lache, die ich kenne“, sagte er in der Show. Siebers Lachattacken waren das Eintrittsticket für LOL.

Martin Sieber in Amazon-Prime-Hit LOL: 20 Minuten bei den Dreharbeiten durchgelacht

Bei den ersten Proben in der Bavaria Filmstadt in Grünwald war er tierisch nervös, erzählt Sieber. Nach wenigen Minuten habe das ganze Studio gebrüllt. „Bei den Dreharbeiten habe ich 20 Minuten durchgelacht“, sagt Sieber. Am nächsten Tag hatte er keine Stimme mehr. 40 Minuten könne er maximal lachen. Danach hat auch für ihn der Spaß ein Loch, und sein Bauch einen Muskelkater. Es gibt Witze, über die Sieber nicht lacht. „Wenn sich jemand weh tut, das finde ich gar nicht witzig.“

Der Unterschleißheimer hat Ausdauer, nicht nur, wenn es um Spaß geht. Er beteiligt sich beim Jugendhilfsprojekt Artists for kids, organisiert Aufräumtage in seiner Heimatgemeinde, sogenannte Cleanups, und liefert Menschen in Corona-Quarantäne Lebensmittel. Sieber ist ein Tausendsassa mit 1000 PS. Wenn der Motor morgens anspringt, geht er erst spät abends wieder aus. Von 100 auf null.

