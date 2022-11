Ammer-Amper-Radweg soll zum Naturerlebnis werden - doch einzelne Kreisräte warnen

Von: Andreas Beschorner

Der Ammer-Amper-Radweg soll aufgewertet werden. Doch nicht jedem Kreisrat gefällt das. (Symbolbild) © Stefan Weißenborn/dpa-tmn

Die Tourismusreferentin hat Pläne vorgestellt, den Ammer-Amper-Radweg noch attraktiver zu gestalten. Doch dem interaktiven Rundweg schlägt Skepsis entgegen.

Moosburg/Haag/Langenbach – Kiebitz, Storch & Co. im Batzenmoos: Das klingt nicht nur außergewöhnlich, das, was sich dahinter verbirgt, ist auch außergewöhnlich. Der Landkreis plant zusammen mit anderen Organisationen, nördlich von Thonstetten den Ammer-Amper-Radweg mittels eines Erlebniswegs aufzuwerten. Fünf Kilometer lang soll die Schleife sein, die Hälfte der Kosten gibt es als Zuschuss. Der Planungsausschuss des Landkreises unterstützt die Planungen, will aber vor dem Maßnahmenbeschluss noch weitere Konkretisierungen des Projekts sehen.

Schon allein daran, wer sich für dieses Projekt zusammengetan hat, merkt man, wie wichtig es ist: Die Bereiche Freizeit & Tourismus, Naturschutz & Landesplanung des Landratsamts, die Bildungsregion Freising, der Landschaftspflegeverband und ILE Kulturraum Ampertal wollen den Themenweg realisieren, der den Ammer-Amper-Radweg um einen Rundweg ergänzt.

Ammer-Amper-Radweg - Natur soll interaktiv erlebt werden

Ziel des Rundwegs, der sich auf der Flur der Stadt Moosburg sowie den Gemeinden Haag und Langenbach befinden würde, ist es, durch interaktive Elemente den Naturraum zu erleben und zu lernen, wie man sich der Natur nachhaltig verhält.

Zielgruppen sind Radfahrer, Naturinteressierte, Tagesausflügler und Schulen. Und man hat auch schon mögliche Stationen ins Auge gefasst, die man auf dem Rundweg durch das Batzenmoos, wie das Gebiet heißt, anlegen könnte, wie Martina Mayer vom Tourismusreferat in ihrer Präsentation vor den Kreisräten erläuterte. Da könnte es eine Plattform für einen Storchenhorst geben, Stellen, an denen man einen Erlenbuchenwald, Wasserbüffel, Altwasser oder auch Wiesenbrüter sehen kann. Arbeitstitel: „Kiebitz, Storch & Co. im Batzenmoos“.

Landrat Helmut Petz reagiert begeistert auf Konzept

Geleitet werden sollen die Besucher, so sieht es das Konzept vor, durch traditionelle Beschilderung plus interaktive und innovative Elemente. So ist eine Audiobegleitung vorgesehen, Mitmach-Elemente soll es geben, eine Website, Stempelstationen, aber auch die klassischen Infotafeln sowie einen Rast- und Infostand. Und die Kosten? Mit 114 000 Euro rechnet man, wobei sich das Bayerische Umweltministerium wohl mit 50 Prozent beteiligen wird. Eine Aufteilung der Projektkosten auf zwei Jahre sei möglich.

Für Landrat Helmut Petz war klar: In dieses Projekt hätten viele Akteure ihr „Herzblut“ hineingesteckt, das sei aus seiner Sicht „eine tolle Sache“.

Zwei Kreisräte warnen vor Folgen

Peter Warlimont (SPD) sagte allerdings, dass man sich, wenn dieser Erlebnisweg ein ebenso großer Erfolg werde wie der Weltwald, auf erhöhten Parkdruck vorbereiten müsse. Noch deutlicher wurde Michael Stanglmaier (Grüne): Bei dem Batzenmoos handele es sich um ein wichtiges und sehr sensibles Naherholungsgebiet. Er warnte vor einer Überbelastung des Gebiets, Tourismus würde es „kaputt machen“. Damit wäre dann das Gegenteil dessen erreicht, was man eigentlich erreichen wollte.

Es gehe darum, das Batzenmoos zu schützen und nicht zum Freizeitpark zu machen. Vor diesem Hintergrund seien noch viele Fragen zu klären: Was ist unter einer Spielstation zu verstehen? Was soll die Raststation sein? Wo soll geparkt werden? Und, und, und. Die Folge: Der Projektbeschluss wurde vertagt. Jetzt soll die Verwaltung das Projekt weiter konkretisieren und dann dem Ausschuss nochmals vorlegen.

