Ammersee: Wasserwacht entdeckt bewusstlosen Mann auf Tretboot - von seinem Begleiter fehlt jede Spur

Von: Veronika Mahnkopf

Am Ammersee ist ein Tretboot-Fahrer verschwunden und wird seither vermisst. © Wasserwacht Herrsching

Am Ammersee wird seit Sonntag ein Mann vermisst. Er war mit einem anderen auf einem Tretboot unterwegs und verschwand spurlos.

Herrsching - Wie die Wasserwacht Herrsching und das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilen, wurden die Retter am Sonntag zu einem Einsatz am Ammersee gerufen. Ein Tretboot treibe auf dem See im Bereich der Herrschinger Bucht, so die Meldung.

Ammersee: Mann liegt bewusstlos auf Tretboot - Freund ist verschwunden

Als die Helfer am Boot eintrafen, entdeckten sie einen bewusstlosen 27-Jährigen aus Rumänien. Er war völlig durchnässt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf dem Boot fanden die Retter Hinweise, dass eine weitere Person mit auf dem See unterwegs gewesen sein musste. Deshalb wurden intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Mit acht Booten, Tauchern, Hubschraubern, einer Drohe, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst wurde nach dem Vermissten gesucht. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 59-Jährigen aus Moldawien.

Tretboot-Unglück am Ammersee: Mann wird vermisst

Leider konnte der Mann nicht gefunden werden. Am Abend wurde die Suche eingestellt, am Morgen des Montags aber wieder aufgenommen - bislang ohne Erfolg. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt zur Unfallursache.

