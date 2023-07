Hunde haben Badeverbot in jedem See rund um München – Schlupfloch „wächst sich zum Problem aus“

Kleine Erfrischung gefällig: Luna (2) ist ein kroatischer Schäferhundmix und geht meist nur mit den Pfoten ins Wasser. © Dieter Michalek

Wer auf legalem Weg seiner Hund eine Freude machen will und ihn am See ins Wasser springen lassen möchte, der hat im Landkreis München eigentlich keine Option.

Landkreis – Die Sonne scheint, 30 Grad plus – da sehnen sich viele nach Abkühlung am See. Im Landkreis München gibt es einige Badeseen, an denen sich jeder erfrischen kann. Jeder? Nicht so ganz. Hundebesitzer haben da ein Problem. Denn es gibt im Moment keinen See, an dem im Sommer Hunde erlaubt sind.

Den Freizeitspaß regeln die „Benutzungssatzungen für die einzelnen Erholungsgebiete im Landkreis München“. Demnach ist es vom 1. Mai bis 30. September verboten, Tiere an die Seen mitzubringen, erklärt Franziska Herr, Pressesprecherin im Landratsamt. Zu den Erholungsgebieten gehören unter anderem der Deininger Weiher, der Garchinger See und der Unterföhringer See. Den Hund an den See zu bringen, stellt dort während der Sommersaison eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 2500 Euro geahndet werden kann. „In der Regel reichen Ermahnungen jedoch aus“, sagt Herr. Es gebe keine Statistik dazu, wie oft Hundebesitzer gegen das Verbot verstoßen.

Beschwerden von Besuchern

Christian Mohr vom Erholungsflächenverein teilt jedoch mit, dass „es am Unterschleißheimer See diese Saison bereits einige Beschwerden von Besuchern gab, die dort Spaziergänger mit ihren Vierbeinern gesichtet haben“.

Am Unterschleißheimer See, am Feringasee und am Heimstettener See kontrolliert der vom Landratsamt München beauftragte Wachdienst, dass die Besucher sich an das Hundeverbot halten. Er weist Besucher auf die Regeln hin und fordert sie zur Not auf, den See mit dem Hund zu verlassen. Wenn die Besucher dieser Aufforderung nicht nachkommen, kann der Wachdienst sie des Erholungsgebietes verweisen. Sofern erforderlich, kann er auch die Polizei hinzuziehen. Die Beamten fahren ebenfalls regelmäßig Streife in allen Erholungsgebieten. Auch Mitarbeiter des Landratsamtes führen Kontrollen an den Seen durch.

Schlupfloch Mallertshofer See gilt im Internet als beliebter Hunde-Badesee

Ein Schlupfloch haben die Hundebesitzer jedoch entdeckt: den Mallertshofer See bei Oberschleißheim. Er wird auf einigen einschlägigen Internetseiten fälschlicherweise als Hundebadesee bezeichnet. Jedoch ist er tatsächlich „kein Badesee, weder für Hunde noch für Menschen“, erklärt Doris Rohe, Referentin des Bürgermeisters. Prinzipiell ist dort also Baden nicht erwünscht. Doch ist es auch nicht ausdrücklich verboten.

Der See liegt im Landschaftsschutzgebiet Münchner Norden und grenzt an das Naturschutzgebiet Mallertshofer Holz. Dennoch empfehlen Internetseiten, dort mit dem Hunde Baden zu gehen. „Der See ist sehr bekannt als Badesee für Hunde“, beklagt Rohe, „Das wächst sich zum Problem aus.“ Die Gemeinde Oberschleißheim überlegt daher, die Naturschutzbehörde einzuschalten, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Denn die Hunde scheuchen Vögel, Rehe und andere Tiere auf, die so permanentem Stress ausgesetzt sind. Und dann ist da noch das Problem mit den Hundehaufen.

Beim Ayinger Biersee ist es ähnlich

Ähnlich wie dem Mallertshofer See ergeht es dem Biersee in Aying. Er ist kein Badesee, sondern ein Biotop und steht unter Naturschutz, teilt die Gemeinde Aying mit. Somit sind auch dort keine Hunde erwünscht, auch wenn dies Internetseiten fälschlicherweise behaupten.

Beim Ismaninger Eisweiher sind Hunde während der Sommersaison ebenfalls verboten. Vor zwei Jahren hat die Gemeinde ein Schild gestellt, auf dem das Verbot ausdrücklich draufsteht. Seitdem hat es kaum mehr Konflikte gegeben, sagt Christa Scharl, Referentin der Gemeinde. Die Hundebesitzer können in Ismaning jedoch auf den Seebach und den Kernbach ausweichen. Dort sind Hunde im Sommer nicht verboten und werden toleriert. Abgesehen von den fließenden Gewässern bleibt der Sprung ins kalte Nass den Hunden verwehrt.

Nachbarlandkreis freundlich zu Hunden

Hoffnung für Hundebesitzer gibt es mit einem Blick in den Nachbarlandkreis Freising. Am Hollerner See (Gemeinde Eching) ist in naher Zukunft ein Hundestrand am Nordwestufer geplant. Dafür gab es auch eine Unterschriftensammlung im vergangenen Jahr. Der Gemeinderat Eching hatte sich dafür ausgesprochen und will Gespräche mit dem Zweckverband und der Stadt Unterschleißheim führen. Darüber hinaus ist das Spazierengehen mit dem Hund das ganze Jahr über entlang des Uferwegs erlaubt. Lidwina Mrosczok

