Trauer um den größten „Spatzen“-Fan: Er holte die Superstars der Volksmusik ins Festzelt

Von: Andrea Gräpel

Für Spatzen-Konzerte ist Rudolf Schreiber um die ganze Welt gereist. Die Tickets sammelte er. Mit Frontmann Norbert Rier verband ihn eine jahrzehntelange Freundschaft. © Aj

Trauer um den Erlinger Steinmetz Rudolf Schreiber (87). Er war Ehrenvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr – und der wohl größte Fan der Kastelruther Spatzen.

Erling – Noch vor einem Jahr stand Rudolf Schreiber aufgeregt neben seinen Kastelruther Spatzen auf der Bühne. Viermal hatte er die Südtiroler nach Andechs geholt, füllte mit ihnen Festzelte und zuletzt den Florianstadl. Der Steinmetzmeister aus Erling war ohne Zweifel der größte Fan der „Spatzen“. Nun ist Rudolf Schreiber, der auch Ehrenvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Erling-Andechs war, im Alter von 87 Jahren gestorben.

Kastelruther Spatzen widmeten ihm ein Lied: Trauer um Rudolf Schreiber

34 Jahre lang war Schreiber mit „seinen“ Spatzen befreundet. Sogar ein Lied haben die Südtiroler ihm gewidmet: „Feuervogel flieg“. Als Feuerwehrvorstand, der er damals war, holte Schreiber die Superstars der Volksmusik das erste Mal 1990 ins Festzelt nach Andechs, drei Jahre später wieder und dann noch mal 1999. Zuletzt hatte er sich ein Konzert zu seinem 85. Geburtstag schenken wollen, aber Corona kam dazwischen. Ein Jahr später holte er es nach. Und so traten die Spatzen 2022 zum vierten Mal in Andechs auf und füllten diesmal den Florianstadl. Schreiber klebte die Plakate selbst, ging in Vorleistung, seine Feuerwehrler halfen beim Aufbau und an der Abendkasse – und seine Spatzen belohnten ihn mit Ehrennadel und einer Urkunde des Kastelruther Tourismusvereins.

Im Trinksaifen/Neudek im Sudetenland geboren und im mittelfränkischen Ursheim aufgewachsen, kam Schreiber als 14-Jähriger nach Andechs. Er übernahm später die kleine Terrazzo-Werkstatt seines Onkels Adolf und baute sie gemeinsam mit seiner Frau Gertraud zum bekannten Steinmetzbetrieb Schreiber aus. Gertraud Schreiber starb 2018.

Zu fast allen Konzerten reiste er mit

Der heutige Bürgermeister Georg Scheitz folgte Schreiber 2002 ins Amt des Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, das Schreiber 24 Jahre ausgefüllt hatte. Seine Feuerwehrler ernannten in sogleich zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Auch in der Kommunalpolitik war Schreiber eine Bank. Von 1978 bis 1996 vertrat er die Bürgergruppe im Andechser Gemeinderat, setzte sich für den Bau der Schule und die Einrichtung des Kindergartens St. Elisabeth ein. „Das war damals schon spektakulär für die Gemeinde“, sagt Scheitz. Und natürlich setzte sich Schreiber auch für die Feuerwehr ein und wurde Feuerwehrreferent. Seine letzte Leidenschaft waren aber die Kastelruther Spatzen. Zu fast allen Konzerten, egal wie weit, reiste er mit.

Als Schreibers Sohn und Nachfolger im Steinmetzbetrieb im Frühsommer starb, wurde es still um den Erlinger. Am vergangenen Sonntag starb auch er. Rudolf Schreiber hinterlässt seine Tochter Ulrike, Schwiegertochter Angelika und sechs Enkelkinder. Die Beerdigung ist für Dienstag, 12. Dezember, festgelegt. Der Gottesdienst in St. Vitus in Erling beginnt um 12 Uhr. Im Anschluss findet die Beisetzung statt. (grä)

