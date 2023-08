Ansturm auf den Walchensee: Südufer-Straße zum dritten Mal in diesem Sommer gesperrt

Ab Mittag alles dicht

+ © Andreas Steppan Schranke unten: Die Zufahrten zur Süduferstraße am Walchensee waren am Sonntag (20. August) ab 13.30 Uhr gesperrt. Das Bild zeigt die Mautstation in Einsiedl. © Andreas Steppan

Der Ernstfall am Walchensee-Südufer ist diesen Sonntag (20. August) zum dritten Mal eingetreten. Die Mautstraße wurde wegen des großen Andrangs gesperrt.

Jachenau - Zum dritten Mal in diesem Sommer war es am Sonntag gegen 13.30 Uhr so weit: Die Parkkapazitäten am Walchensee-Südufer waren erschöpft, an den Mautstationen in Einsiedl und Niedernach senkten sich die Schranken, und die Forststraße wurde gesperrt.

Mautstraße am Walchensee-Südufer ab 1100 Fahrzeugen gesperrt

Seit dem vergangenen Jahr gibt es am Walchensee-Südufer eine automatische Verkehrszählung. Sobald sich 1100 Fahrzeuge im Bereich der Mautstraße befinden, tritt die Sperrung in Kraft. Der 9. und der 14. Juli waren die ersten Tage, an denen dieser Ernstfall eintrat.

Am Sonntag (20. August) nun mussten die anreisenden Autofahrer, die bei hochsommerlichen Temperaturen eine Abkühlung im Walchensee suchten, erneut auf die Ausweichparkplätze vor den Mautstationen ausweichen und den Rest des Wegs zum See zu Fuß zurücklegen.

Sperrung am Walchensee sorgt dafür, dass Rettungsweg frei bleibt

Wie zum Beweis, wie notwendig diese Maßnahme ist, fuhr gegen 14.30 Uhr ein Rettungswagen von Einsiedl aus in die Mautstraße ein. In der Vergangenheit hatten die Autos von Badegästen an einigen sommerlichen Spitzentagen die Mautstraße so zugeparkt, dass der Rettungsweg blockiert war.

Seither wurde ein umfassendes Konzept entwickelt, um solche kritischen Situationen zu vermeiden. Dazu gehört neben der Obergrenze für einfahrende Autos am Südufer auch die Anlage ordentlicher Parkplätze und die Einführung von Parkgebühren von 5 Euro am Tag.

Alles lief geordnet ab. Auch an anderen Stellen rund um den See herrschte reger Andrang, doch ein großes Parkchaos blieb aus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.