„Warum hängen hier Spiegel?“ – Anblick an Münchner Airport-Terminal lässt Frau völlig ratlos zurück

Von: Leyla Yildiz

Eine Frau wundert sich über ein Detail am Flughafen München. © MiS/Imago Images

Eine Reddit-Userin hat sich gewundert, weshalb im Terminal 1 des Flughafen Münchens Spiegel hängen. Sie fragt die Community und bekommt sogar Antwort.

München - Wer schon mal am Flughafen München war, der weiß, dass es hier einiges zu entdecken gibt. Neben einer hauseigenen Brauerei, die übrigens einzigartig auf der Welt in einem Flughafen ist, und einer Aussichtsplattform mit Blick auf das Vorfeld, gibt es auch einige Dinge, deren Sinn erstmal nicht sofort ins Auge springen. Das ist jetzt vor Kurzem einer Reddit-Userin passiert.

Im Terminal 1 des Flughafen Münchens hängen Spiegel. Eine Reddit-Userin wundert sich, warum. © MiS/Imago Images/Screenshot Reddit/Merkur.de-Collage

Sie war offenbar am Münchner Airport im Erdinger Moos unterwegs und machte auf ihrem Gang durch das Terminal 1 ein Foto. Das zeigt neben zwei Laufbändern einen parallel dazu verlaufenden Spiegel. Der ist leicht geneigt, sodass sich das besagte Laufband darin spiegelt. Doch was ist es nun, dass die Userin so spannend findet? Ihre Frage an die Reddit-Community gibt Klarheit. „Warum hängen hier Spiegel am Flughafen?“

Flughafen München: Reddit-Userin wundert sich über Spiegel und fragt Community

Insgesamt 89 Nutzer (Stand 10. Oktober) haben auf die Frage geantwortet, teils unsinnig, zum Teil aber auch ehrlich interessiert, eine Antwort zu finden. So schreibt jemand etwa: „Vermutlich Lichtstreuung, quasi als indirekte Beleuchtung.“ Ein anderer meint: „Spiegel sollen vor Vandalismus schützen. Weil wenn man sich selbst dabei sieht , laut Studie, soll das wohl präventiv wirken.“ Wiederum ein anderer vermutet den bayerischen Ministerpräsidenten dahinter. Natürlich mit einem Schmunzeln. „Söder muss sich doch überall sehen müssen“, schreibt derjenige.

So sah die Lichtinstallation von Keith Sonnier noch im angeschalteten Zustand aus. © Pond5 Images/Imago

Die Auflösung haben aber dann gleich zwei Nutzer. Sie sind sich einig, dass die Spiegel Teil einer Kunstinstallation sind. „Das war vor Corona mit Neon-Lichtern beleuchtet, wurde mit Corona abgeschaltet. Das Kunstwerk war vom amerikanischen Lichtkünstler Keith Sonnier und hieß „Lightway“.“ Und tatsächlich: Laut dem Online-Reisemagazin The Frequent Traveller ist dieses Werk eine von Keith Sonniers spektakulärsten Großarbeiten.

Spiegel am Flughafen München: Community klärt, was die Spiegel zu bedeuten haben

Der bereits verstorbene Künstler gestaltete dieses Projekt zwischen 1989 und 1992, also noch während der Bauphase, auf dem 1,2 Kilometer langen Verbindungsstück auf der Ebene 03 im Terminal 1. Mittlerweile sind aber die Lichter ausgegangen. Die Coronakrise und der damit verbundene Lockdown waren das Ende der Installation. Jetzt ist der Gang nur noch in Grau gehalten und trist - so wie es eben auf dem Foto zu sehen ist. (ly)

