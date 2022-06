Bei Regen auf A95: Mann (33) kracht mit Ferrari in Leitplanke - 33 Feuerwehrler im Einsatz

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Der Ferrari 488 Spider musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug wurde von der Polizei auf rund 80 000 Euro geschätzt. © DOMINIK BARTL

Auf regennasser Fahrbahn war ein 33-Jähriger zu schnell auf der A95 unterwegs - und krachte mit seinem Ferrari in die Leitplanke.

Sindelsdorf – Rund 80 000 Euro muss die Versicherung eines 33-Jährigen aus Wolfratshausen an seinen Autohändler für die Behebung eines Blechschadens nach einem Unfall auf der A 95 überweisen. Der Mann war mit seinem schwarzen Ferrari 488 Spider am Montag gegen 21.30 Uhr auf der A 95 in Richtung München unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Sindelsdorf verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sportwagen. Das Fahrzeug kollidierte zweimal mit der Mittelleitplanke und kam nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Kaufmann blieb unverletzt, hieß es weiter.

Feuerwehren aus Murnau und Großweil am Unfallort

Neben dem Wagen kamen auch fünf Felder der Mittelleitplanke zu Schaden. Deren Reparatur wird mit weiteren 1000 Euro zu Buche schlagen. Um die Unfallstelle abzusichern, waren die Feuerwehren aus Murnau und Großweil mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 35 Kameraden im Einsatz.

Autobahn war für fast eine Stunde gesperrt, Verkehr musste umgeleitet werden

Die Fahrspur der A 95 in diesem Bereich war laut Polizei wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten für rund eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Auf der A95 kommt es immer wieder bei Regen zu Aquaplaningunfällen. Grund ist nicht angepasste Geschwindigkeit, auffällig häufig sind dabei hochmotorisierte Sportwagen betroffen.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.