„Was muss eigentlich noch passieren?“: Grüne wünschen sich Klimaschutzmanager - Mehrheit lehnt Stelle ab

Schnelle Maßnahmen gegen den Klimawandel müssen her, da sind sich die Fraktionen oft einig. Über die Stellschrauben, Zeitpläne und Verantwortung wird noch gestritten – wie eine Debatte in Aschheim zeigt.

Aschheim – „Was muss eigentlich noch passieren, damit die Zeichen der Zeit im Aschheimer Gemeinderat erkannt werden?“, fragt Walter Wiedenhofer (Sprecher Grüne). Er ist enttäuscht über die Ablehnung einer neuen Stelle für Klimaschutz in Aschheim. Allein Grüne und SPD stimmten für den Antrag, während Freie Wähler und CSU den Antrag mit ihrer großen Mehrheit im Gemeinderat geschlossen ablehnten.

Wiedenhofers Fraktion fordert bereits seit 2021 mit der Ortsgruppe des Bund Naturschutz (AFK) eine Klimaschutzmanagerin für Aschheim. Die Stelle könne den Klimaschutz auf lokaler Ebene laut Wiedenhofer „deutlich effektiver und schneller wirksam“ machen.

Seiner Ansicht nach ist in Aschheim seit der Inbetriebnahme von Geothermie und Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor rund zehn Jahren bei Großprojekten zur Energiewende nichts mehr passiert. Allein kleinere Projekte wie die Umrüstung auf LED, Carsharing oder die Förderung privater Energiemaßnahmen seien umgesetzt worden.

Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

CSU und Freie Wähler sehen das anders. „Die Gemeinde Aschheim verfügt über ein Klimaschutzkonzept und ist sehr aktiv in der Umsetzung entsprechender Maßnahmen“, erklärt FW-Sprecherin Sabine Freser-Specht. Und auch Florian Meier, Vize-Fraktionschef der CSU, teilt mit: „Es wird in Aschheim viel für den Klimaschutz getan.“ Vor allem die Bereiche Strom- und Wärmebedarf sowie Verkehr nutze man zur Treibhausgasreduktion.

Die Idee hinter der Bundesförderung

Klimaschutzmanager sollen Kommunen helfen beim Ausbau von Fahrradwegen, der Erneuerung der Straßenbeleuchtung oder der energetischen Sanierung kommunaler Gebäude. Die Stellen werden großteils gefördert, Gemeinden entstehen also keine hohen Personalkosten, so die Idee hinter dem Konzept. Trotzdem wird in den Gemeinden darüber diskutiert, ob diese extra Stelle auf kommunaler Ebene Sinn macht oder ob der Klimawandel ohnehin ein Problem auf höherer Ebene ist. Folgende Punkte gibt der Bund auf seiner Homepage als Aufgabenbereiche kommunaler Klimaschutzmanager an:



• Klimaschutzmanagerinnen und -manager erstellen ein Klimaschutzkonzept.



• Sie setzen das Klimaschutzkonzept um und übernehmen Steuerung und Koordination der Klimaschutzaktivitäten.



• Klimaschutzmanager kontrollieren, ob Ziele erreicht werden, sie evaluieren die Maßnahmen und Prozesse und verbessern ständig Abläufe und Instrumente.



• Sie vernetzen die lokalen Klimaschutzakteure zur Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs.



• Klimaschutzmanager binden die Kommune in größere Netzwerke ein, um den Austausch mit externen Klimaschutzakteuren wie Umweltorganisationen, anderen Kommunen, überregionalen Energienetzwerken usw. zu fördern und dadurch Anregungen für eigene Klimaschutzaktivitäten und -prozesse zu erhalten.



• Sie übernehmen die Darstellung und Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten.



• Klimaschutzmanager reichen zudem weitere Förderanträge ein. quelle: teamklimaschutz.de