Auf Aegean-Flug nach München: Crew meldet „Unruly Passenger“ - Bundespolizei wartet nach Landung auf ihn

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Ein Passagier rauchte an Bord einer Aegean-Maschine - die Bundespolizei nahm ihn dann am Münchner Flughafen in Empfang. © Andreas Haas / imago images

Turbulenzen der anderen Art auf einem Flug nach München. Ein Grieche hielt sich nicht an die Regeln an Bord - und wurde nach der Landung von der Bundespolizei erwartet.

Flughafen München - Einsatz für die Bundespolizei am Aiport: Wie die Beamten mitteilen, wurden am Mittwoch (13. September) gegen 19 Uhr Einsatzkräfte über einen sogenannten „Unruly Passenger“ informiert, der an Bord des Fluges A3 503 der Aegean Airlines aus Thessaloniki für Aufregung sorgte.

Flughafen München: „Unruly Passenger“ an Bord von Griechenland-Flieger

Wie sich herausstellte, hatte ein 48-jähriger griechischer Staatsangehöriger während des Fluges in der Bordtoilette entgegen den geltenden Bestimmungen geraucht. Nachdem er seine Zigarette ausgemacht hatte, weigerte er sich jedoch beharrlich, seinen Ausweis vorzuzeigen.

Bei der Landung am Flughafen München wurde die Person von der Bundespolizei in Empfang genommen und zur weiteren Klärung des Sachverhaltes auf die Wache verbracht. Aufgrund einer starken Alkoholfahne wurde bei dem 48-Jährigen eine freiwillige Alkoholkontrolle durchgeführt.

Unruly Passenger Ein Unruly Passenger ist ein Fluggast, der gegenüber anderen Fluggästen oder der Besatzung aggressiv oder gewalttätig wird oder das Flugzeug beschädigt oder am Flughafen randaliert. Verantwortlich ist in erster Linie Alkoholkonsum sowie weitere Drogen oder Arzneimittel. (Quelle: International Air Transport Association)

Flughafen München: Polizei empfängt Passagier aus Griechenland nach turbulentem Flug

Aber auch das Ergebnis von 1,79 Promille kann das Rauchen auf der Flugzeugtoilette nicht entschuldigen, für das der Mann wegen Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz eine Sicherheitsleistung in Höhe von 278,50 Euro zahlen musste. Darüber hinaus wurde gegen den Fluggast eine Strafanzeige wegen Beleidigung gestellt, da er eine Beamtin der Bundespolizei während der Vernehmung mit dem Schimpfwort „Putana“, was mit „Hure“ übersetzt werden kann, beleidigt hat. Nach Abschluss der Sachbearbeitung durfte der griechische Staatsangehörige nach München einreisen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung sorgfältig überprüft.