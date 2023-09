Nur zur Wiesn-Zeit: Kein SEV – Kochelseebahn nimmt Betrieb auf

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Während der Wiesn fahren Züge zwischen Kochel und Tutzing. © Foto: Sebastian Tauchnitz

Seit März erneuert die Deutsche Bahn die Oberleitung der Kochelseebahn. Schienenersatzverkehr ist deshalb angesagt. Doch während der Wiesn ruhen die Bauarbeiten.

Kochel am See – Über das Oktoberfest in München wird immer wieder geschimpft: Zu viele Menschen, zu teures Bier, zu viele Betrunkene. Für die Pendler im Loisachtal bringt die Wiesn heuer aber eine gute Nachricht. Mit dem Anzapfen auf der Theresienwiese nimmt auch die Kochelseebahn wieder ihren Betrieb auf. „Die Arbeiten zur Erneuerung der Oberleitung werden während des Oktoberfests unterbrochen“, bestätigt eine Bahnsprecherin auf Anfrage.

Ab 5. Oktober ersetzen dann wieder Busse die Züge

Das heißt: Ab diesem Samstag, 16. September, bis einschließlich 4. Oktober fahren wieder Züge zwischen Tutzing und Kochel am See. Ab Donnerstag, 5. Oktober, gehen die Bauarbeiten dann weiter. Das bedeutet: Zwischen Penzberg und Kochel ersetzen wieder Busse die Züge. Die Pendler brauchen noch einmal einen langen Atem. Denn bis zum 10. Dezember geht auf der Schiene dann erneut nichts mehr.

33 Millionen Euro fließen die Modernisierung der Strecke

Die Bauarbeiten laufen mit wenigen Unterbrechungen bereits seit Ende März. Die DB erneuert die komplette Oberleitungsanlage einschließlich des Fahrdrahts auf der 35 Kilometer langen Strecke. Die Oberleitung zwischen Tutzing und Kochel stammt in Teilen ursprünglich aus den 1930er-Jahren und ist mit der Zeit störanfällig geworden. Fast 600 neue Masten werden gesetzt. Die Bahn investiert in die Modernisierungsmaßnahme mit Mitteln des Bundes rund 33 Millionen Euro.

