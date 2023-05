Stromkosten haben sich verdreifacht: Einzige Metzgerei im Ort gibt auf – „Es geht nicht mehr“

Von: Stefan Weinzierl

Nach 38 Jahren ist Schluss: Christian Eberl (r.) und seine Frau Marianne (2.v.r.) schließen Ende Juni die Metzgerei. Christian Eberls Vater Johann und seine Frau Cäzilia hatten den Laden 1985 übernommen und den Sohn bis zuletzt unterstützt. © Stefan Weinzierl

Die Inflation fordert ein prominentes Opfer: In Höhenkirchen schließt die Traditionsmetzgerei Eberl. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Explodierende Energiekosten, hohe Einkaufspreise, steigende Versicherungsbeiträge und Kunden, die wegen der Inflation mehr und mehr aufs Geld schauen müssen: Für die Traditionsmetzgerei Eberl in Höhenkirchen hat sich die wirtschaftliche Lage in den vergangenen Monaten so verschlechtert, dass Metzgermeister Christian Eberl nun die Reißleine zieht: Zum 30. Juni dieses Jahres schließt er den Familienbetrieb an der Rosenheimer Straße 10. Ein schwerer Schritt für den 42-Jährigen und ein Schock für die Kunden. Denn der Ortsteil verliert seinen einzigen Metzger.

Traditionsmetzgerei muss schließen: Stromkosten haben sich verdreifacht

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber irgendwann geht es nicht mehr“, betont der 41-Jährige. Er hat 2009 den Betrieb von seinem Vater Johann übernommen und sein Handwerk immer mit Stolz und Freude ausgeübt. Jetzt zwingen ihn die steigenden Betriebskosten bei gleichzeitigem Umsatzrückgang in die Knie. „Das größte Problem sind die Stromkosten“, erklärt Christian Eberl. Seitdem der Stromanbieter den mit dem Fleischerverband ausgehandelten Vertrag gekündigt habe, hätten sich die monatlichen Stromkosten verdreifacht – von 2700 auf rund 8000 Euro. Die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen kämen dagegen erst jetzt. „Für uns ist das zu spät“, sagt er.

Natürlich habe man die höheren Betriebskosten zu einem Teil an die Kunden weitergegeben. „Aber irgendwann ist eine Grenze erreicht“, sagt Christian Eberl. „Wenn man vom Geschäft nicht mehr leben kann, sondern Geld reinstecken muss, funktioniert es nicht mehr“, ergänzt seine Frau Marianne (38), die ihn in der Metzgerei unterstützt. Auch Christian Eberls Eltern, Cäzilia und Johann Eberl, beide eigentlich schon im Rentenalter, arbeiten immer noch im Familienbetrieb.

Metzgerei im Ort gibt es seit fast 140 Jahren

Sie haben 1985 die Metzgerei, die im Ort seit fast 140 Jahren besteht, gepachtet und sich einen Kundenstamm erarbeitet, der weit über Höhenkirchen-Siegertsbrunn und die umliegenden Gemeinden hinausgeht. „Wir haben sogar Kunden, die aus München kommt“, erzählt Christian Eberl stolz.

Anziehungspunkt: Sogar aus München kommt Kundschaft zur Metzgerei Eberl in die Rosenheimer Straße nach Höhenkirchen. © Stefan Weinzierl

Die Kundschaft honoriere, dass man seit jeher größten Wert auf regionale Produkte legt und zu 98 Prozent die Wurstwaren selbst herstellt. „Dabei haben wir auch immer wieder Neues ausprobiert, um uns von der Masse abzuheben“, erzählt der 41-Jährige. Die Belohnung sind nicht nur treue Kunden, sondern auch regelmäßig Auszeichnungen vom Bayerischen Fleischerverband. Mit dem Mittagstisch und dem Partyservice hat der Familienbetrieb seine Attraktivität zusätzlich steigern können.

Zu Spitzenzeiten über 100 Wurstsorten angeboten

Zu Spitzenzeiten waren in der Metzgerei 21 Menschen angestellt, und die Familie Eberl hat rund 100 Wurstsorten angeboten. Bei allem Erfolg wurde auch nicht die gesellschaftliche Verantwortung vergessen. So haben die Eberls an die Tafel regelmäßig Wurstwaren gespendet – und mindestens einen Lehrling pro Jahr ausgebildet. „Wir hatten sogar Lehrlinge aus Namibia, Jamaika und Russland“, erinnert sich Johann Eberl. Mittlerweile hätten die Metzgerbetriebe dagegen mit Personalnot zu kämpfen – sei es bei Metzgern oder Fachverkäuferinnen.

Aus diesem Grund ist auch fraglich, ob sich ein Nachfolger für den Laden findet. Christian Eberl, der Vorstandsmitglied der Metzgerinnung und Prüfer bei der Handelskammer ist, weiß selbst noch nicht genau, wie seine berufliche Zukunft aussieht. Zwingend als Metzger weiterarbeiten will er nicht, auf jeden Fall aber der Lebensmittelbranche treu bleiben. „Ich habe meine Fühler in verschiedene Richtungen ausgesteckt“, sagt er und blickt optimistisch in die Zukunft.

Metzgerfamilie dankt treuen Kunden zum Abschied

Im Gegensatz zu vielen seiner Kunden. Die Bedauern das Aus der Metzgerei. „Zu uns kommen auch regelmäßig ältere Damen in den Laden und schimpfen, was uns einfällt, plötzlich aufzuhören“, erzählt der Metzgermeister. „Sie fragen mich dann, wo sie zukünftig hingehen sollen. Doch das kann ich ihnen auch nicht sagen.“ Dafür will er ihnen und allen anderen Kunden, den Firmen, und örtlichen Vereinen sowie der Gemeinde zum bevorstehenden Abschied seine Wertschätzung mitteilen: „Ich und meine Familie sind unendlich dankbar für die jahrelange Unterstützung, die uns hier zuteilwurde.“

