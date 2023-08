Schauspielschule in New York: „Übungen stark an der Schamgrenze“

Aus der Steuerkanzlei ans Film-Set: Laura Egger aus Erding bei „Alles was zählt“

Von: Wolfgang Krzizok

Laura Egger (34/r.) spielt in der RTL-Soap „Alles was zählt“ die lesbische Eislauftrainerin Ava Grothe, hier mit ihrer Freundin Chiara, gespielt von Alexandra Fonsatti. © RTL

„Alles was zählt“ ist eine der bekanntesten Daily Soaps im deutschen Fernsehen. Fester Bestandteil der Serie ist seit einiger Zeit Laura Egger aus Erding.

Erding – Die 34-Jährige ist gebürtige Erdingerin und kam erst über Umwege zur Schauspielerei. Laura Egger ist in München geboren und ging in Erding in die Schule. Zunächst. „Ich hatte ähnliche Tendenzen wie mein Papa und habe mehrfach die Schule gewechselt“, erzählt sie lachend. Ihr Papa ist Hans „Jonny“ Egger, der eine Steuerkanzlei in der Innenstadt betreibt und für Erding Jetzt im Stadtrat sitzt. Seine Tochter besuchte unter anderem das Huber-Gymnasium in München, um dann an der FOS in Erding das Fachabitur abzulegen.

Studium in München: Wollte Kanzlei des Vaters übernehmen

Sie studierte Medien-Management an der Macromedia Hochschule in München und schloss mit dem Bachelor ab. „Eigentlich war ich speziell in Mathematik absolut unbegabt, aber meine Mama war damals schon schwer krank. Ich wollte, dass sie sich keine Sorgen um mich machen muss, und deshalb bin ich den sicheren Weg gegangen“, erzählt die 34-Jährige freimütig. Also studierte sie danach Steuerrecht, schloss mit dem Master ab und gibt im Nachhinein zu: „Eigentlich war es eine absolute Fehlentscheidung.“



Aber sie machte es der kranken Mama zuliebe und hatte eigentlich im Sinn, irgendwann die Kanzlei des Vaters zu übernehmen. „Ich dachte einfach, je mehr ich mich stabilisiere, desto mehr stabilisiert sie sich“, sagt Egger.



„Dabei hatte ich den Gedanken ans Schauspiel immer wieder im Hinterkopf, hatte mich aber nie getraut, ihm nachzugehen.“ 2014 starb ihre Mutter Frauke. Tochter Laura wollte den Steuerrechtsweg aber ihr zuliebe weitergehen und fasste zwei Jahre später einen kuriosen Entschluss: „Ich wollte immer schon in New York leben, habe gegoogelt, ob es dort eine Steuerkanzlei für deutsches Steuerrecht gibt und tatsächlich eine einzige gefunden.“ Prompt bewarb sie sich bei Augustin Partners in New York – und wurde genommen. „Da habe ich die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man jeden Tag etwas tut, was einem eigentlich keinen Spaß macht“, gibt sie zu.



Schauspielschule in New York: „Übungen stark an der Schamgrenze“

Die Wende in ihrem Leben kam, als sie ein guter Freund eines Tages mit ins Theater und zur Aftershow-Party mit den Schauspielern nahm. Am Tag danach besuchte sie das Susan Batson Studio, eine Schauspielschule in New York: „Ich bin einfach hingegangen.“ Einmal in der Woche waren jetzt vier Stunden Schauspielunterricht angesagt, „mit Übungen stark an der Schamgrenze“, erinnert sich die 34-Jährige.



Dann aber lernte sie, „mich einfach zu trauen, und das war ein ganz krasses Gefühl, fast wie fliegen. Und ich dachte mir, warum soll ich mich nicht für den Rest meines Lebens so fühlen?“



Dreamteam: Laura Egger mit ihrem Papa Hans „Jonny“ Egger, Steuerberater und Stadtrat in Erding. © privat

Nach nur einem Jahr brach Egger ihre Zelte in New York wieder ab und erinnert sich: „Ich war in der Stadt meiner Träume und trotzdem seelisch völlig ausgelaugt.“ Also hängte sie ihren erlernten Beruf an den Nagel und eröffnete ihrem Vater, dass sie Schauspielerin werden möchte.



Vater unterstützt die Schauspielerin: Sie began mit 27 mit der Schauspielerei

Der war zunächst sprachlos, aber nur kurz. „Mein Papa mag seine Macken haben, aber er hat mir von Anfang an beigebracht zu leben“, erzählt sie. „Er hat gesagt, dass er mir dabei hilft, und hat nie versucht, es mir auszureden. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar.“



Mit 27 Jahren begann sie also endgültig mit der Schauspielerei, besuchte zunächst für Vorsprechen die Theaterakademie August Everding in München und schließlich die Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in London, „die britische Schauspielschule schlechthin. Ich bin mit einer kindlichen Freude in die Vorsprech-Runden gegangen“, sagt die Erdingerin schmunzelnd, die viermal weiterkam und schließlich unter den letzten 50 von zuvor 2500 Anwärtern landete.



„Als es dann richtig ernst wurde, habe ich meine Entspanntheit verloren“, erzählt Egger. „Aber immer wieder so weit zu kommen, hat mir geholfen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich nicht talentfrei bin.“ Und so schrieb sie sich schließlich 2017 an der privaten Schauspielschule Zerboni in München ein. Absolventen dort sind unter anderem Monika Gruber, Christian Tramitz, Christine Neubauer, Jens Atzorn, Marcus Mittermeier sowie Lisa und Nepo Fitz.



Schauspielerleben ist nicht einfach: Spielte früher mit ihrem Vater Eishockey

„Als ich als Erste im Studiengang einen Drehtag hatte, da hatte ich schon mal einen Fuß in der Tür“, erinnert sich Egger. „Und das ging so weiter, immer wieder hatte ich einen Dreh.“ Unter anderem spielte sie bei „Die Chefin“, „SOKO München“ und „Die Bergretter“. Drei Jahre blieb die Erdingerin an der Schule, „und das hat mich wirklich weitergebracht. Die toughe Frau konnte ich schon immer sehr gut spielen, aber da habe ich zum Beispiel auch gelernt, mich verletzlich zu zeigen.“ Danach war sie unter anderem bei „Sturm der Liebe“, „Watzmann ermittelt“ und „Hubert ohne Staller“ zu sehen.



Das Leben als Schauspielerin sei nicht einfach, gibt Egger zu. „Es gibt Zeiten, da hast du immer wieder mal einen Dreh, aber auch Monate, wo du nichts hast. Wenn man es schafft, das auszuhalten, nicht gewollt zu werden, dann bringt einen das weiter.“ Und sie ergänzt: „Ich will mich selber aushalten können. Und das lernst du hervorragend in schwierigen Zeiten.“



Doch die sind jetzt erst einmal vorbei, denn seit einiger Zeit gehört Egger fest zur Besetzung der RTL-Soap „Alles was zählt“, die von Montag bis Freitag jeweils um 19.05 Uhr ausgestrahlt wird. „Ende 2022 kam die Anfrage“, erzählt sie, und sie musste nicht lange überlegen. Sie spielt in der Serie die Eiskunstlauf-Trainerin Ava Grothe. Sie war zwar selbst keine Eiskunstläuferin, „aber ich habe mit meinem Vater früher viel Eishockey gespielt“, erinnert sie sich.

„Thema Homosexualität präsenter machen“: Schauspielerin ab und zu wieder in Erding

Dass sie in der Seifenoper eine lesbische Beziehung zu ihrem Schützling Chiara hat, „freut mich total, denn damit kann man das Thema Homosexualität präsenter machen“.



Dass sie in einer Daily Soap mitspielen darf, empfindet Egger „als Geschenk, denn es ist eine spannende Zeit, du lernst sehr viel dabei, wir sind ein ganz tolles Team, und es macht großen Spaß“. So lebt die 34-Jährige derzeit in Köln in einer Produktionswohnung, weil sie nahezu jeden Tag einen Drehtermin hat. „Meine ,Base‘ ist in München, aber natürlich bin ich auch ab und zu mal wieder in Erding“, erzählt sie. Wie lange sie noch zur festen Besetzung bei „Alles was zählt“ gehört, ist unbestimmt. „Ich weiß, dass es zeitlich begrenzt ist, aber ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann“, sagt Egger und strahlt übers ganze Gesicht.

