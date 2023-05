19-Jährige tot auf Feldweg in Sauerlach gefunden: Polizei nennt neue Details

Teilen

Die Polizei München ermittelt in einem mutmaßlichen Tötungsdelikt. © Vifogra

In Sauerlach bei München wurde eine Frau tot auf einem Feldweg gefunden. Die Polizei findet Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Einen Tag später stirbt auch der Tatverdächtige.

Update vom 28. Mai 2023, 16.55 Uhr: In einem Pressebericht nennt die Polizei München Details im mutmaßlichen Tötungsdelikt an einer Frau nahe Sauerlach bei München. Demzufolge wurden die Einsatzkräfte am Samstag (27. Mai 2023) gegen 14.15 Uhr per Notruf über den Fund einer toten Frau informiert. Die Polizei nahm die Ermittlung mit einer „großen Anzahl an Einsatzkräften“ auf, heißt es im Bericht.

Hintergründe und Angaben zu den betroffenen Personen blieben zunächst offen. Am Sonntag (28. Mai) gibt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Münchner Polizeipräsidiums bekannt, dass es sich bei der toten Person, um eine 19 Jahre alte Frau handelt. Ein 22-jähriger Mann, wohnhaft im Landkreis Deggendorf, wurde wenig später in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts mit schweren Verletzungen entdeckt.

Er gilt als tatverdächtig, die 19-jährige Frau getötet zu haben. Per Rettungshubschrauber wurde der 22-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus geliefert, wo er noch am Abend des 27. Mai verstarb. Seitens der Polizei heißt es, er hätte sich die Verletzungen womöglich selbst zugezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Sauerlach: Tatverdächtiger stirbt in Krankenhaus

Update vom 28. Mai 2023, 12.19 Uhr: Nach dem Fund einer toten Frau auf einem Feldweg in Sauerlach, deutete bereits der erste Ermittlungsstand der Polizei München mutmaßlich auf einen gewaltsamen Tod hin. Ein 22-jähriger Mann, der schwer verletzt im Krankenhaus behandelt werden musste, galt seit Samstag als tatverdächtig. Einen Tag später, am Sonntag (28. Mai 2023), geben die Ermittelnden bekannt, dass auch der Tatverdächtige verstorben ist. Die Hintergründe zur mutmaßlichen Tat bleiben weiter unklar.

Tote Frau auf einem Feldweg entdeckt: Laut Polizei München ein mutmaßlich gewaltsamer Tod

Erstmeldung vom 27. Mai 2023, 17.57 Uhr: Sauerlach – Am Samstag (27. Mai 2023) ist eine junge Frau in Sauerlach bei München tot auf einem Feldweg gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Sauerlach: Hintergründe ungeklärt

Im mutmaßlichen Tötungsdelikt an einer Frau in Sauerlach (Landkreis München) sind zum aktuellen Zeitpunkt viele Fragen offen. Hintergründe sind ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Aussagen eines Polizeisprechers gilt ein Mann, der selbst schwer verletzt sei, als tatverdächtig. In welcher Beziehung das Todesopfer und der aktuell Tatverdächtige standen, war zunächst unklar. Weitere Informationen folgen. (cei/dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.