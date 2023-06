Unwetter-Folgen in München weiter spürbar: Warnung für die Isar, Einschränkungen am Flughafen

Von: Lukas Schierlinger

Weitreichende Unwetter-Folgen sind freitags noch am Flughafen München spürbar. Das Landratsamt rät von Bootstouren auf der Isar ab.

Update 23. Juni, 14.03 Uhr: Nach dem Unwetter am Vortag warnt das Landratsamt München für die bei Bootsfahrern beliebte Isar-Strecke nahe dem oberbayerischen Kloster Schäftlarn nun vor Gefahren durch umgestürzte Bäume. Diese machten das Passieren für Bootsfahrer unmöglich.

Einige Bäume würden auch knapp unter der Wasseroberfläche liegen und seien vom Boot aus nur schwer erkennbar. Die Behörden raten deswegen vom Befahren der Isar dringend ab, wie es am Freitag hieß.

Flüge nach München fallen aus: Unwetter sorgt für gewaltige Einschränkungen

Ursprungsmeldung:

München – Durch das Unwetter in der Nacht auf Freitag mussten zahlreiche Flugzeuge, die in München landen sollten, umgeleitet werden. Ein Flughafensprecher sprach am Freitagmorgen von etwa 20 Flügen, die zwischen Donnerstag 19.00 Uhr und Freitag 2.00 Uhr nicht landen konnten.

Diese wurden auf umliegende Flughäfen verteilt. 60 Flüge wurden annulliert. Bis zum Mittag soll es zu weiteren Verzögerungen am Flughafen München kommen.