Neue Airline fliegt von München, aber es hapert noch: „Entspricht nicht Ansprüchen, die Marabu an sich stellt“

Von: Joshua Eibl

Teilen

Mitte April hob Condors neue Airline-Schwester Marabu in München ab – und produziert seitdem Nachrichten über Verspätungen, Flugausfälle und verzweifelte Passagiere.

München – Die Condor-Schwestergesellschaft Marabu bekommt ihre Probleme in München weiterhin nicht in den Griff: Seit Wochen sorgen Verspätungen und Ausfälle bei der neuen Airline für Unmut bei den Urlaubern. Fliegen mit Marabu? Das gleicht zur Zeit einer Lotterie.

Marabu hat seinen Sitz in Estland, die Flugbasen befinden sich in München und Hamburg. Von dort fliegt Marabu derzeit fast zwanzig Ziele in Griechenland, Kroatien, Sardinien, Portugal und Spanien an - doch seit Wochen ist von Zuverlässigkeit nichts zu sehen: Flüge sind verspätet oder fallen ganz aus. Erst seit Mitte April fliegt die Airline von München aus – dazu seit 2. Mai von Hamburg.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Das zunächst einzige Flugzeug fiel sechs Tage nach Betriebsbeginn aus

Ein Flugzeug mit dem Marabu-Schriftzug. © Airport München

Auf Flügen der Airline kam es seit ihrem kurzen Bestehen immer wieder zu zahlreichen Verspätungen – die Probleme begannen bereits nach wenigen Tagen. Das zunächst einzige Marabu-Flugzeug, der Airbus A320neo, fiel sechs Tage nach Betriebsbeginn wegen eines technischen Defekts auf Lanzarote aus. Die dort gestrandeten Fluggäste konnten laut Informationen des Branchendienstes Aerotelegraph erst zwei Tage später mit gecharterten Ersatzmaschinen ihre Reise antreten.

Jeder 36. Flug fiel in München aus

Ein Unternehmenssprecher erklärte kürzlich auf Anfrage der Bild: „Insgesamt hat Marabu seit Beginn des Flugbetriebs 344 Flüge ab und nach Hamburg und 582 ab und nach München durchgeführt.“ Dabei seien etwa zehn Prozent der Flüge stark verspätet. Als „stark verspätet“ betrachtet Marabu dabei Flüge mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden.

Auch Flugausfälle sind keine Seltenheit – laut Marabu-Sprecher wurden von „den Hamburg-Flügen insgesamt acht gestrichen, von den München-Flügen wurden 16 annulliert“. Das entspricht in München jedem 36. Flug – in Hamburg fiel damit jeder 43. Flug aus. Erst kürzlich wurde ein München-Flieger auf Mallorca spontan storniert: Marabu gab dabei den Touristen weder Bescheid, noch war Personal am Gate. Statistiken von den Flughäfen Hamburg und München sowie der Deutschen Luftsicherung gibt es nicht – denn sie erheben keine Daten dazu.

Ein Unternehmenssprecher teilte auf Anfrage von tz.de mit: „Marabu wurde Anfang des Jahres gegründet, momentan fliegen fünf Flugzeuge für die Airline. Weil die Bereitstellung weiterer Marabu-Flugzeuge sich verzögert, werden weitere Flüge derzeit von Flugzeugen abgedeckt, die kurzfristig beauftragt werden, bis in den kommenden Wochen weitere Marabu-Flugzeuge in den Dienst gestellt werden können.“ Aktuelle Zahlen zu den Flugverspätungen wollte Marabu aber nicht nennen.

Marabu: Verbindungen aus dem Flugplan genommen

Für Stabilisierungsmaßnahmen des Flugbetriebs sei demnach eine Taskforce ins Leben gerufen, deren Teil auch Nordica als operativer Partner und Condor als kommerzieller Partner sind. „Marabu prüft außerdem verschiedene Maßnahmen, um die Flugpläne anzupassen und somit Verbindungen zu entzerren, um Auswirkungen auf die Gäste im Fall von Unregelmäßigkeiten so gering wie möglich zu halten. So hat Marabu beispielsweise die Verbindungen von Hamburg nach Rom und von Hamburg nach Tallin aus dem Flugplan genommen und Verbindungen zwischen München, Hamburg und Hurghada entzerrt.“

Gäste würden darüber proaktiv informiert werden und bei Bedarf auf alternative Verbindungen umgebucht. „Wir sind zuversichtlich, unsere Startschwierigkeiten bald überwunden zu haben. Die aktuelle Performance entspricht noch nicht den Ansprüchen, die Marabu an sich stellt. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir unsere Gäste in aller Form um Entschuldigung.“ Marabu-Gäste können sich für Kompensations- und Erstattungsansprüche an service@marabu.ee wenden, heißt es in der Stellungnahme.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.