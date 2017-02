Ausgebüxte Rinder verärgern S-Bahn-Passagiere

Die ausgebüxten Rinder halten den Landkreis Starnberg auf Trab. Am Montag haben sie S-Bahn-Passagiere geärgert.

Die ausgebüxten Rinder halten den Landkreis Starnberg auf Trab. Am Montag haben sie S-Bahn-Passagiere geärgert.

Hausen/Unterbrunn - Die Jagd nach den ausgebüxten Rindern hat noch immer nicht zum erhofften Erfolg geführt. Stattdessen sorgen die Tiere sogar für Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr.

Noch immer hält eine Gruppe von ausgerissenen Kälbern im Kreis Starnberg ihren Besitzer in Atem - und sorgte am Montag kurzzeitig für Verzögerungen auf der S-Bahn-Strecke zwischen Gauting und Starnberg. „Wir tun alles, damit niemand zu Schaden kommt“, versichert Landwirt Georg Führer aus Hausen der tz: „Doch wir müssen Geduld haben.“ Seit mehr als zehn Tagen ist die Familie mit etlichen Helfern rund um die Uhr im Einsatz, um ihre Tiere einzufangen. Nach zunächst 50 ausgebüxten Kälbern sind inzwischen noch zehn Tiere in einem Waldstück bei Gauting unterwegs.

+ Landwirt Georg Führer und die Helfer bauen einen Zaun auf. © Mell

Am Montag hat Landwirt Georg Führer auf einer Wiese an der S-Bahn-Strecke Gauting-Starnberg einen massiven Bauzaun aufgestellt, der zum angrenzenden Wald hin offen ist. „Wir hoffen, dass die Kälber aus dem Unterholz kommen und sich auf der Suche nach Futter in das Gehege begeben“, erläutert Tierarzt Henning Wiesner (72) den Plan. Der Ex-Direktor des Tierparks Hellabrunn ist ebenfalls vor Ort. Er ist vor allem gefragt wegen seines Rats - und seiner Spezialität: dem Narkotisieren von Tieren mit dem Blasrohr!

Immer wieder haben sich die Kälber aus dem Unterholz auf die Wiese gewagt. Unter den wachsamen Augen der Landwirtsfamilie. Doch immer wenn eine S-Bahn nahte, stürmten die Rinder wieder zurück in den Wald. Für Henning Wiesner blieb keine Zeit, sein Blasrohr zu zücken. Es kann also dauern, bis alle wieder in ihrem Stall sind.

