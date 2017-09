Vor Zapfsäulen: Auto geht in Flammen auf

Pkw-Brand an der Autobahn-Raststätte Holzkirchen

+ © Thomas Plettenberg Ein Auto brannte am Freitag an der Autobahn-Raststätte Holzkirchen-Süd. Dort wird derzeit auch der Parkplatz für Lkw erweitert. © Thomas Plettenberg

Die Situation war brandgefährlich: An der Autobahn-Raststätte Holzkirchen-Süd an der A8 Richtung Salzburg ist am Freitag gegen 18 Uhr ein Auto in Flammen aufgegangen – nur etwa fünf Meter entfernt von den Zapfsäulen.