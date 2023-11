Holzkirchen: A8 in Richtung München vollgesperrt - Sattelzug steht in Flammen

Von: Jonas Napiletzki

Die umliegenden Feuerwehren kämpfen auf der A8 bei Holzkirchen gegen einen Lkw-Brand (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die A8 in Fahrtrichtung München ist ab der Anschlussstelle Holzkirchen komplett gesperrt. Ein Lkw steht in Flammen, die Einsatzkräfte sind unterwegs.

Erstmeldung, 14.07 Uhr: Ein Lkw ist auf der A8 nördlich der Anschlussstelle Holzkirchen gegen 13.20 Uhr in Brand geraten. Die Autobahn in Fahrtrichtung München ist auf diesem Abschnitt gegenwärtig komplett gesperrt. „Rettungskräfte bahnen sich den Weg zur Einsatzörtlichkeit“, schildert eine Sprecherin der Autobahnpolizei Holzkirchen in einer Erstmeldung.

Fahrer gerade noch rechtzeitig ausgestiegen

Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, erklärt die Beamtin in ihrer Mitteilung. Der Fahrer habe den Sattelzug noch in eine Nothaltebucht lenken können, wo der Lkw jedoch sofort in Vollbrand geraten sei. „Der Fahrer konnte seine Kabine gerade noch rechtzeitig verlassen.“ Weitere Informationen folgen. nap

