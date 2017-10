Autofahrer stößt mit Buben zusammen und lässt ihn allein

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der mit einem siebenjährigen Buben zusammengestoßen und dann einfach weitergefahren ist. Der Unfall passierte am Freitag gegen 18 Uhr im Ortsteil Stein.

Geretsried - Laut Polizei wollte der Pkw-Fahrer von der Wohnanlage am Kochelseeweg 3 auf die Fahrbahn abbiegen. Er hielt kurz an der Einfahrt an, als der Bub von rechts auf dem Gehweg mit seinem Fahrrad ankam. Der Junge fuhr in die rechte Seite des stehenden Pkw und stürzte. Nach Angaben der Polizei stieg der Autofahrer kurz aus und sah nach dem Kind, das sich am Knie verletzt hatte. Ohne seine Personalien anzugeben oder die Polizei zu verständigen, fuhr er allerdings weiter.

Das Kennzeichen des Wagens ist bekannt, der Fahrer wird noch gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (08171) 9 35 10 zu melden.

