Drohnen-Bild zeigt Hundehaufen-Hotspot nahe München: Gemeinde reagiert - „Reißen Sie sich zusammen!“

Von: Wolfgang Rotzsche

Angeprangert: Auf dieser Luftaufnahme hat das Rathaus die Hundehaufen farblich markiert. © gemeinde

Eine Gemeinde nahe München hat einen Hundehaufen-Hotspot ausgemacht und per Drohne dokumentiert. Auf 75 Metern liegt hier Häufchen an Häufchen - zum Ärger vieler.

Aying – Einen ungewöhnlichen Weg geht die Gemeinde Aying, um auf tierische Hinterlassenschaften aufmerksam zu machen. Auf ihrer Homepage weist sie auf „Unerfreuliches aus dem Gemeindegebiet“ hin und veranschaulicht dies mit Foto und Drohnenluftaufnahme. Darauf zu sehen sind über 60 markierte Hundehaufen. Diese sind zentriert auf einer gemeindlichen Fläche östlich des Rewe-Marktes in Großhelfendorf gezählt worden. Und das gerade einmal auf einem 75 Meter langen Teilstück der Graßer Straße.

Was besonders irritiert: In unmittelbarer Nähe gibt es eine Hundetoilette samt Kotbeuteln und Mülltonne. Auch aus der Bevölkerung gab es demnach schon Hinweise, dass gerade dieses Teilstück besonders beliebt ist fürs Gassigehen und bei Hunden, um ihr Geschäft zu erledigen. Nur die Hundebesitzer selbst sind offensichtlich selten ins Grün gestapft, um den Kot pflichtgemäß aufzunehmen.

Hundehaufen-Hotspot nahe München: „Reißen sie sich zusammen!“

Dass die Begeisterung darüber im Ayinger Rathaus mäßig ausfällt, verwundert nicht. Deswegen wird auch mit deutlichen Worten auf der Homepage an die Herrchen und Frauchen appelliert: „Reißen Sie sich zusammen und nehmen Sie die Hinterlassenschaften Ihrer Vierbeiner einfach mit!“

Die Leerung der Hundetoiletten koste die Gemeinde Aying und damit den Steuerzahler jährlich einen vierstelligen Betrag, ist weiter zu erfahren. Hinzukommen Kosten für die kostenlos zur Verfügung gestellten Hundekotbeutel. Die Gemeinde wendet sich auch an jene Personen, die in den vergangenen Wochen bei der Rathausverwaltung Anzeigen gegen einzelne Hundebesitzer eingereicht haben: „Sprechen Sie die Personen auch unmittelbar an Ort und Stelle auf ihr Fehlverhalten an!“