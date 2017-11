Schwerer Unfall: Rettungshubschrauber bringen Frauen in Kliniken

Wegen eines schweren Verkehrsunfalles war die B2 bei Traubing am Samstag rund zwei Stunden gesperrt. Zwei Schwerverletzte mussten mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden.

Traubing - Auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Traubing hat sich am späten Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Drei Menschen erlitten Verletzungen.

Gegen 11.45 Uhr war ein 73-jähriger Weilheimer mit einem VW Golf von Weilheim kommend in Richtung Starnberg unterwegs, als er aufgrund derzeit nicht bekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Starnberger Polizei am Nachmittag mit. Dort touchierte er einen entgegenkommenden Mercedes einer 53-jährigen Augsburgerin, die in Richtung Weilheim unterwegs gewesen war. Auf dem Beifahrersitz saß ihre 77-jährige Mutter. Durch die Berührung wurde der Pkw der Augsburgerin nach rechts verschoben und knallte dort gegen eine Leitplanke. Hierbei wurden beide Frauen im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den eingesetzten Rettungskräften befreit werden. Durch den Zusammenprall hatten sich unter anderem die Türen verklemmt. Die Feuerwehren Traubing und Tutzing mussten hydraulische Rettungsgeräte einsetzen.

Die beiden Frauen erlitten so schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser geflogen. Zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Der Weilheimer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

Die B2 war rund zwei Stunden gesperrt, bis die Unfallstelle geräumt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 30 000 Euro.