Back to the Woods: 7000 Festival-Besucher finden in Uni Garching Unterschlupf vor Unwetter

Von: Laura Forster

Unterschlupf bei den Informatikern und Mathematikern: 7000 Besucher des Festivals Back to the Woods in Garching finden Schutz vor dem Unwetter. © Gerald Förtsch

Das Unwetter am Samstagnachmittag hat beim Open-Air-Festival „Back to the Woods“ in Garching für eine fast zweistündige Unterbrechung gesorgt.

Garching - Das Festival „Back to the Woods“ findet seit Jahren im Herzen des Garchinger Campus-Geländes statt. Die rund 7000 Besucher mussten am Samstagnachmittag wegen des heftigen Regens für zwei Stunden im benachbarten Gebäude der Fakultät für Informatik und Mathematik der Technischen Universität München untergebracht werden.

Veranstalter Kellerkindmusik war gut vorbereitet

„Das Unwetter kam für uns nicht überraschend. Wir haben die Vorhersagen beobachtet und rechtzeitig reagiert“, sagt Gabriel Schneider vom Veranstalter Kellerkindmusik. Schon im Voraus war abgeklärt, dass die Festival-Begeisterten im Falle von Starkregen und Gewitter, in dem nahe gelegenen Gebäude untergebracht werden können. „Wir haben den Besuchern rechtzeitig Bescheid gegeben“, sagt Schneider.

Festival Back to the Woods in Garching: Bis 16 Uhr hielt das Wetter. © Gerald Förtsch

Von 16 Uhr bis 17.45 Uhr wurde das Festival, das um 12 Uhr mittags begonnen hatte, unterbrochen

Von 16 Uhr bis 17.45 Uhr wurde das Festival, das um 12 Uhr mittags begonnen hatte, unterbrochen. „Die Leute waren sehr verständnisvoll und haben toll mitgemacht“, sagt der Veranstalter. „Zum Glück hat es nur heftig geregnet und nicht gewittert.“ Deshalb konnte ab 18 Uhr weiter gefeiert werden – bis ein Uhr in der Nacht legten unter anderem DJ Nobu, DJ Spit und The Lady Machine auf. „Wir sind sehr zufrieden, bis auf die kurze Unterbrechung ist alles gut gelaufen“, sagt Gabriel Schneider.