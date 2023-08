„Es war schon etwas kritisch“: Anhänger mit Heuballen steht in Flammen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der mit Heuballen beladene Anhänger stand in Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. © Feuerwehr Bad Heilbrunn

In Flammen stand am späteren Montagabend ein mit Heu beladener Anhänger in Bad Heilbrunn. 70 Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer.

Bad Heilbrunn - Die Feuerwehrsirene heulte am Montagabend gegen 22 Uhr in Bad Heilbrunn. Im Ortsteil Oberenzenau stand ein mit Heuballen beladener Anhänger in Flammen. Die ersten Einsatzkräfte, die nur wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, begannen sofort mit den Löscharbeiten. Oberstes Ziel sei es gewesen, die umliegenden Gebäude zu schützen, sagt der Heilbrunner Kommandant Matthias Bromberger auf Anfrage. Der brennende Anhänger befand sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren landwirtschaftlichen Gebäuden und einer Maschinenhalle. „Es war schon etwas kritisch“, sagt Bromberger.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Bad Heilbrunn: Drei weitere Feuerwehren werden nachalarmiert

Im weiteren Verlauf wurden dann zur Unterstützung die Freiwilligen Feuerwehren aus Mürnsee, Bichl und Oberbuchen mit weiteren Atemschutzträgern nachalarmiert. Der Anhänger wurde trotz der platten Reifen in eine nahe Wiese gezogen. Dann wurde das mit Glutnestern durchzogene Heu mit Hilfe eines Radladers abgetragen und auf der Fläche verteilt, um es auf diese Weise komplett abzulöschen.

Das Heu wurde verteilt, um an alle Glutnester zu kommen. © Feuerwehr Bad Heilbrunn

Nachlöscharbeiten am nächsten Morgen

Insgesamt seien rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort gewesen, sagt der Kommandant. Der Einsatz beschäftigte die Freiwilligen mehr als fünf Stunden. Tatsächlich mussten die Heilbrunner dann gegen 7.10 Uhr noch einmal zu Nachlöscharbeiten ausrücken. Jemand habe gemeldet, dass vom ausgebreiteten Heu Dampf aufsteige, schildert Bromberger. Daher sei man erneut ausgerückt.

Mit vor Ort waren in der Nacht zudem der BRK-Rettungsdienst, die Kreisbrandinspektion und die Polizei. Zur Brandursache gibt es momentan noch keine Angaben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.