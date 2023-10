„Himmel, Herrgott, Sakrament“: Neue BR-Serie zeigt Szenen aus Bad Heilbrunn

Von: Andreas Steppan

Dreharbeiten bei Unterkarpfsee: Im Sommer 2022 entstanden hier Szenen für die Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ mit den Hauptdarstellern Stephan Zinner und Anne Schäfer sowie Regisseur Franz Xaver Bogner. © arp/Archiv

Für seine neue Serie in Anlehnung an das Leben von Kirchenrebell Rainer Maria Schießler drehte Regisseur Franz Xaver Bogner unter anderem in Unterkarpfsee.

Bad Heilbrunn – „Himmel, Herrgott, Sakrament“, hieß es im Sommer 2022 im Gemeindegebiet von Bad Heilbrunn. Der herzhafte Fluch ist der Titel der neuen Fernsehserie von Regisseur Franz Xaver Bogner. Dreharbeiten dafür fanden unter anderem an einem abgelegenen Häuschen in der Nähe des Ortsteils Unterkarpfsee statt. Vom Ergebnis können sich die Zuschauer ab diesem Freitag überzeugen. Das Bayerische Fernsehen sendet die sechs Folgen jeweils freitags um 20.15 Uhr im Doppelpack.

Franz Xaver Bogner: Inspiration durch rebellischen Pfarrer

Die Serie lehnt sich an das gleichnamige Sachbuch von Pfarrer Rainer Maria Schießler an. Doch auch wenn der bekannte unkonventionelle Kirchenrebell das reale Vorbild ist: Bei der Serie handelt es sich um keine TV-Biografie, sondern um eine fiktionale Geschichte.

Die Handlung: Pfarrer Hans Reiser, gespielt von Stephan Zinner, übernimmt nach glücklichen Jahren auf dem Land eine Gemeinde in München. Hier herrscht in den Gottesdiensten gähnende Leere, Kirchenaustritte sind an der Tagesordnung – bis der Seelsorger das Gemeindeleben mit unkonventionellen Mitteln in Schwung bringt. Das gefällt auch der alleinerziehenden Mutter Lisa Kirchberger (Anne Schäfer), die mit der Kirche eigentlich wenig am Hut hat – mit dem Priester dafür umso mehr.

Dreharbeiten für „Himmel, Herrgott, Sakrament“ in Bad Heilbrunn, Piesenkam und Dieztramszell

Dreharbeiten für die Serie fanden auch in Dietramszell und Piesenkam statt. Für Regisseur Bogner ist es nicht das erste Gastspiel in der Region. So drehte er in den 1980er-Jahren in Bad Tölz für die Kultserie „Irgendwie und sowieso“. (ast)4

