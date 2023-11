Auszubildende (20) schneidet in Griechenland Haare: „Wir wurden ins kalte Wasser geschmissen“

Von: Vinzent Fischer

„Das muss man einfach einmal erlebt haben“: Die 20-jährige Kristin Miska durfte in ihrer Ausbildung für zwei Wochen in die griechische Hafenstadt Thessaloniki. © Arndt Pröhl

Die Gaißacher Auszubildende Kristin Miska kehrt von ihrem Auslandsaufenthalt zurück. Zwei Wochen war sie zuvor in der griechischen Stadt Thessaloniki.

Gaißach/Bad Tölz – Zwei Wochen lang hatte Kristin Miska einen außergewöhnlich schönen Arbeitsweg. „Ich bin 30 Minuten an der Strandpromenade entlang gegangen“, erzählt die 20-Jährige. Miska ist Auszubildende beim Tölzer Friseursalon „Hair by Lederer“. Zwei Wochen verbrachte die Gaißacherin zuletzt in Thessaloniki, wo sie vom 21. Oktober bis 4. November arbeitete.

Gaißacher Auszubildende darf für zwei Wochen nach Griechenland

Dahinter steckt das Erasmus-Projekt, das auch an der Miesbacher Berufsschule durchgeführt wird. Das Programm wird von der Europäischen Union gefördert und bietet Auszubildenden die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts im Rahmen ihrer Ausbildung. „Die Lehrer sind auf uns zugegangen und haben gefragt, ob wir uns das vorstellen können“, erinnert sich Miska. „Eine der Lehrerinnen ist gebürtige Griechin und hat den Kontakt hergestellt.“ Da die Nachfrage sehr hoch gewesen sei, habe die Berufsschule anhand der Noten eine Vorauswahl treffen müssen – mit einem positiven Ausgang für die Gaißacherin.

Gemeinsam mit drei Mitschülerinnen und zwei Lehrerinnen machte sich die 20-Jährige Ende Oktober auf den Weg ins nördliche Griechenland. Thessaloniki, eine Hafenstadt mit knapp 300 000 Einwohnern, empfing die Reisegruppe mit über 20 Grad und Sonnenschein. „Die Lehrerinnen haben die Planung übernommen“, sagt die 20-Jährige. Eine Unterkunft fand die Reisegruppe über das Online-Portal „Airbnb“. Die Schülerinnen waren auf verschiedene Friseursalons in der Metropole aufgeteilt.

„Ich konnte jede Menge lernen“: Kristin Miska arbeitet in Friseursalon in Thessaloniki

„Wir wurden ins kalte Wasser geschmissen“, erinnert sich Kristin Miska. „Jeder hat einen eigenen Salon bekommen. Da waren wir auf uns allein gestellt.“ Bei Fragen standen die Lehrerinnen aber stets mit Rat und Tat zur Seite, betont die 20-Jährige. Trotz Sprachbarriere gelang die Verständigung mit den Einheimischen. „Mit Englisch hat es schon ganz gut geklappt. Manche waren leider nicht so die Profis, da haben wir uns dann mit Händen und Füßen verständigt“, sagt Miska lachend.

„Ich durfte sehr viel mitarbeiten. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht und ich konnte auch jede Menge lernen“, erzählt sie begeistert. „In den Salon kamen eher Touristen als Einheimische.“ Das lag wohl an der exponierten Lage mitten im Stadtzentrum. „Wir hatten viele englischsprachige und auch deutschsprachige Kunden.“ Da fiel der Plausch wie im Tölzer Friseursalon nicht schwer. „Viele haben sich gewundert, dass eine Deutsche mitten in Thessaloniki die Haare schneidet“, erinnert sich Kristin Miska.

„Das muss man einfach einmal erlebt haben“

Einige Dinge würden in Griechenland jedoch auch anders gehandhabt als in Bayern. „Die Standards sind nicht ganz so hoch wie in Deutschland“, resümiert die angehende Friseurin. Die Ausbildung dauere anstatt drei Jahren dort nur ein Jahr. Nach fünf Jahren Tätigkeit in einem Friseursalon dürfe man bereits sein eigenes Geschäft eröffnen. „In Deutschland muss man dafür einen Meister machen“, erklärt Miska. „Manchmal haben sie nicht so akkurat und genau gearbeitet.“ Zudem sei mehr auf die Optik als auf eine haarschonende Methode geachtet worden, etwa bei den Farben. Der Friseursalon in Thessaloniki sei auch ganz anders gewesen als bei Martina Lederer in der Tölzer Altstadt. „Wir gehen hier viel auf die Entspannung der Kunden ein.“ In Thessaloniki dagegen sei es stressiger zugegangen.

Insgesamt seien die Griechen aber vor allem „lockerer in allem. Die Menschen gehen viel offener auf einen zu, als man das von hier kennt.“ In Thessaloniki hat die 20-Jährige gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Mitschülerinnen immer Dinge unternommen. „Wir haben uns die Stadt angeschaut, viel Kulturelles gesehen und Museen besucht“, sagt Miska. Auch am Olymp seien sie Bergsteigen gewesen. „Oben auf der Hütte haben wir dann gemeinsam Spaß gehabt und gesungen“, erzählt die 20-Jährige freudestrahlend.

Die Menschen gehen viel offener auf einen zu, als man das von hier kennt.

Wie ein Urlaub seien die zwei Wochen aber nicht gewesen, betont sie. „Wir mussten einige Sachen für die Schule machen. Da konnten wir uns leider nicht an den Strand legen und entspannen.“ Für ihre persönliche und berufliche Zukunft nimmt sie viele Erfahrungen aus dem Auslandsaufenthalt mit. „Ich bin so froh und dankbar, dass ich es gemacht habe. Das muss man einfach einmal erlebt haben.“ (vfi)

