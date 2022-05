Betrunkener prallt mit Auto gegen Mauer und überschlägt sich

Von: Elena Royer

Nach dem Aufprall blieb der Pkw quer zur Fahrbahn liegen. © Dominik Bartl

Am Freitagabend verlor ein 59-jähriger Kochler die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw stieß daraufhin gegen eine Mauer und überschlug sich.

Kochel am See – Längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten muss nun ein 59-jähriger Kochler. Der Mann fuhr am Freitag gegen 22.40 Uhr mit seinem Skoda in die Kalmbachstraße in Kochel am See ein, wobei er laut Polizeibericht zu weit nach rechts geriet und gegen den Bordstein fuhr.

Der Kochler verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Mauer. Der Pkw überschlug sich und blieb quer zur Fahrbahn liegen.

Nach Unfall: Feuerwehr Kochel befreite den Mann

Weil die Straße durch den Unfall blockiert war, gelangten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Kochel nicht mehr zum Feuerwehrhaus. Sie erkundeten die Lage und halfen der Person aus dem Fahrzeug. Der Mann, der sich alleine in seinem Auto befand, wurde bei den Unfall nicht verletzt.

Kochel am See: Unfall-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Jedoch ergab ein Alkoholtest bei dem 59-Jährigen einen Wert von etwa zwei Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Kochlers sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Bei dem Unfall erlitt der Skoda einen Totalschaden, ebenso wurde die Mauer beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 7000 Euro.

