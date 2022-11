Zur besten Sendezeit in der ARD: Bad Tölz Kulisse für Spielfilm - „A bissl was für’s Herz“

Von: Felicitas Bogner

Stephan Zinner spielt einen Polizisten in „Zurück aufs Eis“. Auch die Isarpromenade diente als Kulisse. © ARD Degeto/Schuller

Der neue Spielfilm „Zurück aufs Eis“ wurde unter anderem in Bad Tölz gedreht. Schauspieler Stephan Zinner kündigt eine gefühlsvolle Komödie an.

Bad Tölz – Dass Bad Tölz eine beliebte Drehkulisse ist, dafür hat spätestens vor 27 Jahren „Der Bulle von Tölz“ mit seinen ersten Folgen gesorgt. Dieser Trend ist bis heute ungebrochen. Im Frühjahr diente die malerische Altstadt an der Isar erneut als Motiv für das Fernsehen. Diesmal entstanden hier Filmaufnahmen für „Zurück aufs Eis“ eine Produktion der „Construction Film“ im Auftrag der ARD Degeto. Gedreht wurde in Bad Tölz, München und Füssen von 23. Februar bis 23. März, gibt die Presseabteilung der ARD dazu auf Nachfrage in einem Schreiben bekannt.

Neuer Film „Zurück aufs Eis“ auch in Bad Tölz gedreht

Der Film handelt von einem Ermittlerteam – bestehend aus Polizistin Maren, gespielt von Inka Friedrich, und ihrem Kollegen Bernhard, gespielt von Stephan Zinner. Wie der beispielsweise aus den „Eberhofer-Krimis“ bekannte Schauspieler auf seiner Facebook-Seite verrät, stehen vielmehr die Gefühle als knallharte Polizeieinsätze im Vordergrund der Handlung. „Wir suchen auch keine Mörder. . . sondern es is’ a bissl was für’s Herz“, schreibt er in seinem Ankündigungspost für den Spielfilm.

Schauspieler Stephan Zinner: „Es is’ a bissl was für’s Herz“

„Die Polizistin Maren und ihre Tochter sind ein eingeschworenes Team. Doch dann verliebt sich Amelie in ihren Kommilitonen Erik und will zu ihm nach München ziehen“, heißt es in den Presseinformationen. Maren steht allein in ihrer Wohnung und ist unglücklich ohne ihre Tochter. Ob eine Affäre Ablenkung bringt oder doch lieber Sport? Marens Suche nach sich selbst führt sie zu einer überraschend nahe liegenden Lösung, so viel verrät die ARD im Vorfeld.

ARD-Spielfilm aus Tölz : Ausstrahlung am 18. November

Der Spielfilm „Zurück aufs Eis“ läuft erstmals am Freitag, 18. November, um 20.15 Uhr in der ARD. Auch in der ARD-Mediathek kann man den Film bereits ansehen.