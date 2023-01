Bahn-Experte stellt oberbayerischem Schienennetz katastrophales Zeugnis aus – „Total marode“

Nach dem Zugunglück in Peiting entbrennt die Diskussion um das Schienennetz im Oberland erneut. Bahn-Experte Moy sieht viel Nachholbedarf.

Peiting – Wäre die Entgleisung, wie sie in Peiting passiert ist, vermeidbar gewesen? Der Münchner Merkur sprach darüber mit Norbert Moy vom Fahrgastverband Pro Bahn Oberbayern.

Herr Moy, kann man in Bayern noch ohne Angst Zug fahren?

Ja. Wenn man einen kühlen Blick in die Statistik wirft, ist Bahnfahren nach wie vor am sichersten. Im Straßenverkehr sterben bundesweit täglich acht bis zehn Menschen. Und selbst wenn mit einem Zug etwas passiert, geht es nicht immer schlimm aus – das sieht man jetzt in Peiting