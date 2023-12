Bahn-Probleme sorgen für Frust bei Fahrgästen: „Welches Unternehmen kann sich so etwas leisten?“

Nur im Stundentakt fahren derzeit die Züge von Weilheim auf der Werdenfelsbahn. © Florian Zerhoch

Nach dem Schnee-Chaos rollen wieder überall Züge auf den Bahnstrecken im Landkreis – aufgrund vieler beschädigter Züge aber nur in äußerst dünnem Takt. Bei den Fahrgästen herrscht Frust.

Landkreis – Der Frust steckt vielen Bahnfahrern nach dem Schnee-Chaos und dem einwöchigen Zugausfall auf der Werdenfels-Bahn noch immer in den Knochen. Glücklicherweise muss er heute nur nach Murnau, sagt Werner G. aus Weilheim. Auf das Zugchaos der letzten Tage angesprochen, verdreht er zunächst leicht grinsend die Augen. Kurz nach dem Schneefall war er nach Berlin gereist. Ein Unterfangen, das er in einem Wort zusammenfasst: „spannend“. „Unmittelbar danach kann ich es ja nachvollziehen“, sagt er.

Doch dass der Schneefall noch mehr als eine Woche später Auswirkungen auf den Zugverkehr hat, geht auch ihm zu weit. „Andere Länder haben ja auch Schnee. Die lachen doch über die Deutsche Bahn“, ergänzte er. Einen Theaterbesuch in München musste er absagen. Er sei froh, in Weilheim zu arbeiten und nicht pendeln zu müssen. Magdalena Bauer aus Hohenpeißenberg hatte in der vergangenen Woche zwar selbst nicht mit Zugausfällen oder langen Wartezeiten zu kämpfen, ihr Vater dafür umso mehr. Kurz bevor der Winter über Süddeutschland hereingebrochen war, hatte dieser noch einen Geschäftstermin im Kalender stehen und bekam „als Anreiz, die Öffis mehr zu nutzen“, von seinem Arbeitgeber das Deutschlandticket gestellt.

Das Resultat: Ihr Vater kam nicht mehr aus München weg, wo er sich gezwungen sah, das Wochenende – auf eigene Kosten – in einem Hotel zu verbringen. Erst als es die glatten Straßen wieder zugelassen hatten, sei er mit einem Taxi nach Hause gekommen, was ihn über 200 Euro gekostet habe, erzählt die Tochter. Aktuell bemühe sich ihr Vater um die Erstattung der Kosten, erzählte die Hohenpeißenbergerin, klang aber wenig optimistisch.

Auch Evi Salvamoser zeigte sich von den Zugausfällen genervt. In den vergangenen sechs Wochen war die Auszubildende aus Peißenberg regelmäßig nach Garmisch-Partenkirchen gependelt. Abgesehen von Freitag „ging da nichts mehr“, beschrieb sie die witterungsbedingten Einschränkungen im Zugbetrieb der vergangenen Woche. Der Schienenersatzverkehr ab Mittwoch sei so lange unterwegs gewesen, dass sie schließlich mit dem Auto gefahren ist.

Seit dieser Woche befindet sich ihr Pendelziel wieder in der entgegengesetzten Richtung. Doch „da fährt jetzt nur noch stündlich ein Zug“. Startet sie vor 7 Uhr, sei sie „ewig unterwegs“, weswegen sie morgens erst um 7.18 Uhr fährt, dann aber zu spät in die Schule kommt. Für Fahrgäste aus Penzberg fielen am Dienstagvormittag zwei Zugverbindungen Richtung München aus: um 9.03 und um 11.03 Uhr. „Das ist schon unangenehm. Welches Unternehmen kann sich so etwas leisten?“, fragt eine Frau aus Iffeldorf, die eigentlich mit dem Zug um 9.03 Uhr fahren wollte, nun aber erst eine Stunde später Richtung Landeshauptstadt starten konnte.

Es fahren Züge von Penzberg nach Iffeldorf – aber deutlich seltener als gewohnt. © Franziska Seliger

Der Penzberger Gerold Hofmann versuchte, nach den tagelangen kompletten Zugausfällen wegen des Schneechaos das Positive zu sehen. „Ich bin froh, dass die Züge wenigstens teilweise wieder fahren.“ Er besitze nämlich ein Deutschland-Ticket für Dezember. Und das habe er bisher überhaupt noch nicht nutzen können. Nun wollte er von Penzberg über Tutzing nach Murnau fahren. Dass am gestrigen Dienstag einige Zugverbindungen Richtung München ausfielen, konnte der Rentner nicht verstehen. „Die Schienen sind doch frei. Das ist mir unbegreiflich.“ Von den durch Frost beschädigten Fahrzeugen, die in der Werkstatt sind, hatte er offenbar noch nichts gehört.

Karin aus Bichl ärgerte sich gestern vor allem über das „Informationschaos“ der Bahn. Wie sie am Dienstag von Bichl mit dem Schienenersatzverkehr zum Bahnhof nach Penzberg kommen sollte, um einen Zug nach München zu erwischen: Diese Infos habe sie sich mühsam aus den verschiedensten Medien-Kanälen „zusammenreimen“ müssen. Sie habe keine Bahn-App, und die Informationen auf der Homepage der Bahn seien mehr als dürftig, kritisierte sie.

