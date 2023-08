Herzinfarkt nach Abpfiff: Fußballspieler bricht in Kabine zusammen

Von: Patricia Kania

Nach einem Fußballspiel in Baierbrunn hat ein Spieler einen Herzinfarkt erlitten und in der Kabine zusammengebrochen. Ein Arzt und Vereinsmitglied aus der Nachbarschaft konnte ihn schnell erstversorgen. (Symbolfoto) © PantherMedia

Der 2:0-Sieg der SG Baierbrunn-Schäftlarn gegen den SC Unterpfaffenhofen wurde überschattet von einem tragischen Zwischenfall. Ein Spieler war nach Abpfiff der Partie zusammengebrochen: Herzinfarkt.

Baierbrunn - Im Spiel der Ü50 Ehrenliga empfing die SG Baierbrunn-Schäftlarn vor wenigen Tagen als Tabellendritter den Tabellenführer SC Unterpfaffenhofen. 2:0 endete das Spiel für die Spielgemeinschaft. Doch über den Sieg konnten sich alle nur kurz freuen. Denn nur wenige Augenblicke nach Abpfiff der Partie beklagte sich ein Spieler von Unterpfaffenhofen über starke Schmerzen im Brustbereich und Lähmungserscheinungen in der linken Körperseite, berichtet der Verein. Seine Mitspieler informierten das Baierbrunner Team und baten um schnelle Hilfe.

Herzinfarkt nach Abpfiff: Arzt in der Nachbarschaft wird zum Lebensretter

Glücklicherweise wohnt der Arzt Dr. Falco Zink, selbst Fußballspieler beim SC Baierbrunn, in der Nachbarschaft des Sportgeländes. Er war laut Verein innerhalb einer Minute vor Ort und leitete noch in der Gästekabine erste Maßnahmen zur Stabilisierung und Erstversorgung des Spielers ein. Der gerufene First Responder unterstütze nach Eintreffen die Versorgung und stabilisierte den Spieler zum Weitertransport ins Krankenhaus mit dem Notarztwagen.

Baierbrunn: Spieler von Unterpfaffenhofen auf dem Weg der Besserung

Am nächsten Morgen informierte der SC Unterpfaffenhofen den SC Baierbrunn, dass der Spieler einen Herzinfarkt erlitten hatte. Durch die schnelle Hilfe und geleistete Erstversorgung konnte zum Glück Schlimmeres verhindert werden. Dem Spieler wurde noch in der Nacht ein Stent implantiert und er befindet sich nach Informationen des Vereins auf dem Weg der Besserung, auch dank der Rettungskette, die beim SC Baierbrunn so gut funktioniert hat.

