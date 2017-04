Banküberfall im Kreis FFB: Der flüchtige Täter ist bewaffnet

Hattenhofen - Die Bankfiliale in Hattenhofen im Kreis Fürstenfeldbruck ist am Donnerstag Mittag überfallen worden. Der Täter ist bewaffnet und auf der Flucht.

Die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Einsatzort.

Die Beamten fahnden nach einem blauen Pkw Kombi, ähnlich einem VW Passat, mit Pfaffenhofener Kennzeichen (PAF). Der Räuber wird als zierlich und sportlich beschrieben. Er trägt laut Polizei eine ausgewaschene Jeans und ein helles Hemd sowie ein helles Basecap und einen Kapuzenpulli. Die Polizei warnt: Der Mann ist bewaffnet! Hinweise bitte sofort an die Notrufnummer 110! Nach dem Überfall floh der Mann in Richtung Westen, also Richtung Haspelmoor.