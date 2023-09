„Einbußen, dass es scheppert“: Händler hadern mit Bauarbeiten – Stadt reagiert

Von: Vinzent Fischer

Einer einzigen Baustelle gleicht die Tölzer Marktstraße seit der Wiederaufnahme der Telekom-Arbeiten. Bis Jahresende sollen die Glasfaser-Kabel in der Altstadt verlegt sein. © Arndt Pröhl

Die Bauarbeiten der Telekom in der Tölzer Marktstraße haben vor wenigen Wochen wieder begonnen. Von den Händlern gibt es viel Kritik – auch an der Stadt. Doch die wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe. Die Stadt sei für die Baustelle schlicht nicht verantwortlich.

Bad Tölz – Katharina Kathan ist sauer. Im Geschäft „Wohnlich“ in der Marktstraße verkauft sie Heimtextilien und Dekogegenstände. „Wir haben einen Umsatzverlust, dass es scheppert. Es ist wirklich extrem, wir leiden sehr darunter“, schimpft Kathan. „Vier Tage haben wir mittags wieder zugesperrt, weil keiner kam.“ Die Bauarbeiten in der Tölzer Altstadt belasten nicht nur das „Wohnlich“, sondern auch andere Händler und Gastronomen.

Bauarbeiten in der Tölzer Altstadt mitten in der Urlaubssaison: „Verstehe ich nicht“

Auf beiden Seiten war der untere Teil der Marktstraße zwischenzeitlich aufgerissen, um dort im Auftrag der Telekom Glasfaser-Kabel für schnelles Internet zu verlegen. Zwischen den Baugruben und den Häusern war kaum noch Platz zum Durchkommen. Über kleine Holzbrücken und schmale Wege gelangte man abschnittsweise an die Schaufenster und in die Läden. Dazu stören Lärm und Gerüche. Die Arbeiten wurden in die seitlichen Bereiche der Marktstraße verlagert und in kleinere Bauabschnitte eingeteilt, um die Baumaßnahmen so schnell wie möglich voranzubringen.

Die zuständige Baufirma hatte für den zweiten Teil der Glasfaser-Verlegung einen Saugbagger-Lkw geordert. Der soll weniger Lärm verursachen und schneller arbeiten. In der Praxis ist die Belastung für die Betroffenen trotzdem groß. „Ich kann den Arbeitern keinen Vorwurf machen, die sind fleißig, freundlich und schnell“, meint Katharina Kathan. Stattdessen sieht sie die Stadt in der Pflicht. „Ich verstehe nicht, wie man das mitten in der Urlaubssaison machen kann“, sagt sie.

Die Stadt schiebe die Verantwortung immer nur auf die Telekom und die Baufirma ab. „Weder für die Stadt noch für uns ist das aktuell schön“, so Kathan. „Natürlich muss es irgendwann gemacht werden, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.“ Stadt und Telekom hatten zuvor angekündigt, die Kommunikation zu verbessern. In der Form seien die Baumaßnahmen jedoch nicht angekündigt gewesen.

Händler bemängeln fehlendes Mitgefühl vonseiten der Stadt

„Die Arbeiten sind notwendig, aber lästig“, fasst Michel Savic zusammen, der mit seiner Frau im Geschäft „Tragbar“ Damenmode verkauft. „Wir wollen alle schnelles Internet.“ Es sei jedoch der falsche Zeitpunkt für die Bauarbeiten, bemängelt Savic. „Dass wir da Geschäftseinbußen haben, ist klar.“ Der Austausch mit der Baufirma sei gut, auch wenn es gelegentlich „Widersprüche bei den Informationen“ gebe. Savic hofft, dass die Bauarbeiten schnell fertig werden.

„Das ist ein großer Minuspunkt für Tölz“, findet Cornelia Seck vom Geschäft Canvero Accessoires. „Ich kann ja gar nichts mehr rausstellen.“ Gerade in diesen Tagen macht sie sich Sorgen. Denn die Wiesn ziehe viele Touristen in die Kurstadt. Im August hatte die Stadt angekündigt, die Sondernutzungsgebühren für Außenflächen für einen Monat zu erlassen. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Seck. Es fehle vonseiten der Stadt das Mitgefühl, sich in die Betroffenen hineinzuversetzen.

Bürgermeister Mehner weist Vorwürfe zurück: „Telekom hat einen Rechtsanspruch“

Im Gespräch mit unserer Zeitung stellt Bürgermeister Ingo Mehner wiederholt ausdrücklich klar, dass die Stadt für die Baustelle nicht zuständig sei. „Es gibt keine Vertragsbeziehung zwischen der Stadt und der Telekom“, erklärt er. „Die Telekom hat einen Rechtsanspruch auf die Breitbandverlegung.“ Der Glasfaserausbau sei grundsätzlich etwas sehr Positives und ein Pluspunkt für den Standort Bad Tölz, die Zeitplanung bei den Bauarbeiten dennoch unglücklich. „Wir sehen das genauso wie die Anwohner, dass die Belastung im März und April viel geringer ausgefallen wäre“, sagt Mehner. „Es ist mir bewusst, dass das für die Leute dramatisch ist.“

Dass die Stadt für die ausfallenden Einnahmen der Händler einspringen soll, will Mehner so nicht stehen lassen. „Wir haben nichts verschuldet“, sagt er. „Als Unternehmer bin ich immer wieder mit Situationen konfrontiert, die geschäftsschädigend sind.“ Die Stadt sei bei den Arbeiten kein Akteur und könne den Betroffenen daher kein Geld überweisen.

Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach appellierte erneut an alle Anwohner, sich jetzt um einen Glasfaser-Anschluss zu bemühen. „Unser Wunsch ist es, dass jetzt so viele Hausanschlüsse wie möglich angebunden werden.“ Dann müsste die Straße zu einem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal aufgerissen werden. Heuer könne die Breitbandverlegung durch die Telekom vielerorts noch kostenlos erfolgen. (vfi)

