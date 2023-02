Baum im Gleis: Zugstrecke zwischen Schliersee und Bayrischzell gesperrt

Von: Sebastian Grauvogl

Zwangsstopp: ein Zug der BRB musste am Westufer des Schliersees wegen eines Baums im Gleis anhalten. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. © Thomas Plettenberg

Taxis statt Zügen pendeln derzeit zwischen Schliersee und Bayrischzell. Die Bahnstrecke ist gesperrt. Grund: Ein Baum ist aufs Gleis gestürzt. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht absehbar.

Update Sonntag, 26. Februar, 12.30 Uhr: Zugstrecke wieder frei

Wie die BRB mitteilt, ist die Zugstrecke nun wieder frei befahrbar. Folgeverspätungen seien aber möglich.

Erstmeldung Sonntag, 26. Februar, 10 Uhr: Baum im Gleis: Sperrung zwischen Schliersee und Bayrischzell

Schliersee - Der Schnee hat nicht nur auf den Straßen im Landkreis Miesbach für Chaos gesorgt, sondern auch auf den Gleisen. Seit dem frühen Sonntagmorgen, 26. Februar, ist die Bahnstrecke zwischen Schliersee und Bayrischzell gesperrt.

Wie Fotos vom Einsatzort zeigen, hat dort ein Triebwagen der BRB an der Westseite des Schliersee einen Ast gerammt und ist deshalb liegen geblieben. Grund war laut der Bayerischen Regiobahn (BRB) ein umgestürzter Baum. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Schnee sorgt für Chaos in Miesbach - BRB meldet Verspätungen und Teilausfälle

Wie die Störungsauskunft der BRB meldet, kommt es in beiden Richtungen zu Verspätungen und Teilausfällen von Zugverbindungen zwischen München und Bayrischzell. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis wurde zwischen den Bahnhöfen Schliersee und Bayrischzell eingerichtet. sg

