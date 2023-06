Baumstamm schlecht sichtbar im Wasser: Behörde warnt vor Bootfahren auf der Ammer

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Die Ammer ist bei Kajakfahrern beliebt. Doch Totholz führt dazu, dass einige Stellen tückisch sind. © Dominik Bartl

Im Mai hat sich auf der Ammer ein Kajak-Unglück ereignet. An jener Stelle liegt noch immer ein Baumstamm im Wasser. Er konnte bisher nicht entfernt werden.

Rottenbuch – Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim warnt auf seiner Internetseite vor Bootsfahrten auf der Ammer. Es herrsche Lebensgefahr, heißt es. Die Mitteilung ist rot hervorgehoben und mit einem Ausrufezeichen versehen. Demnach liege im Bereich der Unglücksstelle, an der ein elfjähriger Kajakfahrer im Mai ums Leben gekommen ist, ein Baumstamm schlecht sichtbar im Unterwasser. Dieser habe sich auch am Tag des Unfalls, der sich nahe der Echelsbacher Brücke ereignet hat, dort befunden. „Zudem kam der Hinweis von mehreren Kajakfahrern, dass seit dem vergangenen Hochwasser sich an weiteren Stellen der Ammer sehr viel Treibzeug abgelagert hat“, heißt es in der Warnung weiter.

Arbeiten in der Ammer aktuell zu gefährlich

Wie Bernhard Müller, Abteilungsleiter für den Landkreis im Wasserwirtschaftsamt, auf Nachfrage der Heimatzeitung sagt, konnte der Stamm bisher nicht entfernt werden. „Momentan sind die Abflüsse noch hoch“, erläutert Müller – Wasserstand und Fließgeschwindigkeit machen Arbeiten derzeit zu gefährlich. „Der Wasserstand fällt aber täglich langsam.“ Sobald der Stamm sicher entfernt werden kann, werde dies getan. „Wenn uns von besonders gefährlichen Stellen berichtet wird, versuchen wir immer, sie zu entschärfen“, sagt Müller. In der Warnung auf der Homepage wird der Stamm direkt mit dem Unfall des Kindes in Verbindung gebracht. Laut Müller war er aber wohl nicht der Grund für das Kentern des Elfjährigen.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Hindernisse und starke Strömung - „Es ist ein Wildfluss“

Für Kajakfahrer sei an den Infotafeln entlang der Ammer eine Warnung angebracht. „Es ist ein Wildfluss, der viel Totholz führt“, sagt Müller. Nach jedem Hochwasser sei damit zu rechnen, dass „neue, tückische Gefahrenstellen in den Flüssen entstanden sind, meist Baumhindernisse in Verbindung mit starkem Stromzug“, heißt es dazu auf der Homepage. „Treibholz, Abflusshindernisse oder ein veränderter Flusslauf können für unerfahrene Bootsfahrer und Badende lebensgefährlich werden.“ Sportlern ohne ausreichende Wildwasserkenntnisse rät die Behörde vom Befahren des Flusses ab.

16 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.