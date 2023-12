Baumstamm stürzt auf Mann (31): Tödlicher Betriebsunfall bei Waldarbeiten

Von: Katarina Amtmann

Drei Männer arbeiteten in einem Waldstück in Emmering. Als der 31-Jährige einen Baum fällen wollte, spaltete sich der obere Teil - der Stamm fiel auf ihn.

Emmering - Ein tragischer Betriebsunfall ereignete sich am Freitag (15. Dezember) in Emmering. Während Baumfällarbeiten verlor ein 31-Jähriger sein Leben. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Unfallursache eingeleitet.

Tödlicher Betriebsunfall im Kreis Fürstenfeldbruck: Mann stirbt bei Arbeiten in Waldstück

Der Verunglückte war am Vormittag nach bisherigen Erkenntnissen mit zwei weiteren Männern in einem Waldstück westlich der S-Bahnstation Eichenau tätig. Sie waren damit beschäftigt, beschädigte Bäume zu entfernen. „Während er mit Hilfe einer Motorsäge einen am Hang schrägstehenden Baum fällen wollte, spaltete sich der obere Teil des Baumes“, so die Polizei. Der fallende Stamm traf den Mann aus Augsburg und begrub ihn unter sich.

Die Feuerwehr rückte aus und konnte den schwer verletzten Mann bergen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er im Verlauf des gestrigen Tages seinen Verletzungen. Zur Aufklärung des Vorfalls hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen aufgenommen. (kam)

