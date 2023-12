„Ich mag keine Menschen mehr sehen“: Handwerker sperrt Geschäft zu – trotz großen Erfolgs

Von: Anna Liebelt

In seiner Hängematte macht es sich der Grafinger Robert Haimerl (57) bequem. Zwei dicke Schlafsäcke halten den Aussteiger auch bei den eisigen Temperaturen mollig warm. © Stefab Rossmann

Nach über 40 Jahren sperrt der Orthopädieschuhmacher Robert Haimerl (57) sein Grafinger Traditionsgeschäft zu. Er will aussteigen – und übt dafür schon mal in Eiseskälte.

Kirchseeon – Es ist kalt an diesem grauen Dezembertag im Kirchseeoner Moos. Eisig pfeift der Winterwind zwischen den hohen Fichten hindurch, während leise der Schnee von den blattlosen Ästen rieselt. Lächelnd zieht Robert Haimerl seine schwarze Mütze tiefer in die Stirn. Mit schweren Schritten bahnt sich der Grafinger einen Weg durch das zentimeterhohe Weiß. Sein Ziel: Drei Tannen, zu deren Füßen er sein Lager aufgeschlagen hat.

Bayerischer Handwerker sperrt sein erfolgreiches Geschäft zu – um unter den Sternen zu schlafen

„Hier hat’s mir schon immer gefallen“, kommentiert der Grafinger seinen außergewöhnlichen Schlafplatz. Knapp einen halben Meter hängt seine braune Hängematte über dem Schnee, überdacht von einer tarnfarbenen Plane. Seit einigen Monaten schwingt sich der 57-Jährige hier bei Wind und Wetter in den Schlaf. „Einmal hat’s mich so gefroren, da hab ich alles angezogen, was ich hatte“, resümiert er die Zeit. Dennoch musste der Orthopädieschuhmacher nicht lange überlegen, auf welche Art und Weise er künftig seine Nächte verbringen wird.

Kaffee im Schnee: Robert Haimerl erhitzt Wasser auf einem kleinen Spirituskocher. © Stefan Rossmann

„Ich bin da so reingestolpert“, sagt Haimerl über die Idee, in freier Natur zu übernachten. Denn eigentlich hat der Grafinger nur nach einem Weg gesucht, endlich einmal zur Ruhe finden zu können. „Ich bin ziemlich durch“, bedauert er und reibt sich mit seinem Handschuh an den Augen.

„Mich überrennen die Leute“: Handwerker sucht Ausszeit in der Natur

Über 40 Jahre ist er als orthopädischer Schuhmacher schon im Geschäft – und dabei scheint es, als werde die Arbeit eher mehr als weniger. „Mich überrennen die Leute. Es ist so viel, dass ich die Arbeit mit nach Hause trage“, betont Haimerl. Also fasst er einen folgenschweren Entschluss: Im nächsten Jahr möchte er sein Geschäft in der Rotter Straße zusperren und erst einmal aussteigen. Konkrete Pläne hat er dafür schon im Kopf. Ganz nach dem Motto „Ich bin dann mal weg“ soll es auf eine Pilgerreise durch Europa gehen.

Ich will endlich wieder runterkommen

Dabei möchte der Grafinger vor allem eins: Entschleunigen. Endlich raus aus dem Hamsterrad, wie er sagt. Für Haimerl sei solch ein radikaler Ausstieg längst notwendig. „Das wird das erste Mal in 40 Jahren, dass ich keine Taktung habe“, sagt Haimerl und ein schmales Lächeln huscht ihm über das Gesicht. „Ich will endlich wieder runterkommen“, ergänzt er.

Vorbereitungen für Pilgerreise laufen: Haimerl übt im Kirchseeoner Moos

Wer Robert Haimerl kennt, weiß: Das geht am besten zu Fuß. Einmal quer durch Deutschland, vom Bayerischen Wald bis nach Rügen, will er wandern. „Dort treffe ich mich dann mit meiner Frau“, erklärt er seinen ausgereiften Plan. Anschließend setzt der Grafinger seine Reise im fernen Skandinavien fort. Auf dem Olavsweg möchte er durch Südnorwegen pilgern.

Wie lange? Das weiß der 57-Jährige heute noch nicht. „Ich gehe solang ich lustig bin“, merkt er an. Sicher ist sich Haimerl bisher nur in einem: „Ich mag keine Menschen mehr sehen.“ Im Kirchseeoner Moos bereitet sich der 57-Jährige schon seit einigen Monaten auf seine Auszeit vor. Seit dem Frühsommer spaziert er jedes Wochenende von Grafing aus über Nettelkofen in sein gepachtetes Grundstück am Kirchseeoner Waldrand.

Bayerischer Handwerker sperrt Geschäft im Mai 2024 zu: „Ich mach mich nicht mehr wahnsinnig“

Immer im Schlepptau: Hängematte, Klappstuhl und Wasserkocher. Was im Fachjargon Biwakieren heißt, nennt Haimerl dabei schlichtweg „unter den Sternen schlafen“. Auf die Frage, mit was sich der Aussteiger mitten in der Natur so ganz ohne Strom und Licht die Zeit vertreibt, antwortet er verschmitzt: „Daumen drehen und blöd in die Gegend schauen.“

Als Start seiner Pilgerreise hat Haimerl den 1. Mai 2024 auserkoren. Ab da sperrt er auch sein Geschäft zu – ob für immer oder nur für ein paar Monate, ist noch nicht sicher. „Das kommt darauf an, ob ich einen Nachmieter finde“, sagt er und macht es sich auf seinem Klappstuhl bequem. Annoncen habe er jedenfalls schon zuhauf geschaltet – bisher ohne Erfolg. Druck macht sich der Grafinger aber keinen. „Ich mach mich nicht mehr wahnsinnig“, sagt er, öffnet den Deckel seines Wasserkochers und füllt Instant-Kaffee hinein.

