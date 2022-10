380 Jahre: Ältestes Bekleidungshaus in Bayern feiert

Von: Felix Herz

Glückwunsch zum biblischen Alter: Zum 380. Geburtstag des Modehaus Kraus gratulierten den Inhabern Wolfgang (3. v. l.) und Hermann Kraus (2. v. r.) 2. Landrat Franz Hofstetter, Sozialministerin Ulrike Scharf, Manfred Gößl (IHK) und OB Max Gotz (v. l.). © Bauersachs Peter

Seit 380 Jahren gibt es am Kraus-Eck Textilien zu kaufen – dieses Jubiläum nahm der Geschäftsführer zum Anlass einer kleinen Feier.

Erding - Zahlreiche Kunden, aber auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft gratulierten. Der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Manfred Gößl, überreichte eine Ehrenurkunde.

Wechsel durch Einheirat: Das heutige Modehaus entsteht

Angefangen hatte alles 1642, als Georg Grienagl ein Verkaufslager für das damals blühende Lodererhandwerk eröffnete. Danach gelangte das Geschäftshaus immer in die Hände der jeweiligen Bürgermeister. Zu einer bis heute entscheidende Veränderung kam es 1832, als das Geschäft durch Einheirat auf Max Kraus wechselte.



Alte Geschäftsbücher belegen die Erweiterung des Bezugsradius für Stoffe und andere Waren auf dem gesamten deutschsprachigen Raum. Die große Zeit der Erdinger Loden war zu Ende.

„Die Welt hat sich verändert“ – aber das Kraus-Eck blieb

In seiner Ansprache resümierte Kraus: „Die Welt seit Georg Grienagl hat sich in rasendem Tempo verändert, aber am Kraus-Eck wurde immer Bekleidung verkauft. Worauf beruht diese einzigartige Beständigkeit?“ Vermutlich, so der Inhaber, weil es hier nie um schnelles Wachstum oder andere flüchtige Werte gehe. „Im Vordergrund stand immer das menschliche Maß, ein feines Gespür für die jeweilige Zeit sowie enge Verbindungen zur Heimatstadt, zu Kunden und Lieferanten.“



Stellvertretend für sieben vorangegangene Generation seiner Familie bedankte er sich bei seinem Vorgänger und Vater Hermann Kraus, bei seinen Mitarbeitern und „bei allen Menschen, die seit fast 400 Jahren das Kraus-Haus mit Leben erfüllen“. (beet)

