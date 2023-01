„Sportliches und wirtschaftliches Desaster“: Kandahar-Rennen vorzeitig abgesagt – der Schnee fehlt

Von: Christian Fellner

Das Wetter spielt nicht mit: Die 70. Kandahar-Rennen fallen aus. Es liegt zu wenig Schnee, die Prognosen für die nächsten Tage sind auch zu schlecht.

Garmisch-Partenkirchen – Zwischen Himmel und Hölle – so lautet das Motto bei den Skirennen auf der Kandahar. In Anlehnung an die gleichnamigen Streckenteile auf der berüchtigten Abfahrt. In einem solchen Gefühlschaos stecken dieser Tage auch die Organisatoren der Weltcups in Garmisch-Partenkirchen.

„Kampf gegen das Wetter verloren“: Kandahar-Rennen abgesagt

Denn nach der großen Party am Gudiberg vor exakt einer Woche folgt nun der tiefe Fall: Gestern am späten Nachmittag hat der Skiweltverband FIS die beiden für 28. und 29. Januar geplanten Rennen auf der Kandahar abgesagt. „Wir haben den Kampf gegen das Wetter verloren“, sagt Martina Betz, die Chefin des Organisationsteams. Ganz kurz: Es liegt zu wenig Schnee, das Wetter bleibt zu mild, eine Präparierung der rund 3,4 Kilometer langen Piste ist schlichtweg nicht möglich.

Wie haben sie gefeiert am 4. Januar. Nach großem Kampf mit den äußeren Bedingungen ging am Gudiberg noch alles gut. Der Nachtslalom, die Premiere, konnte stattfinden. Es war ein Spektakel vor 7000 Zuschauern im Olympia-Skistadion. „Wir wollten diese Stimmung mitnehmen an die Kandahar“, sagt Betz. „Und wir haben auch einen Sog gespürt, der Ticketverkauf lief super, wir wollten den Geburtstag, die 70. Kandahar-Rennen, gebührend feiern.“

Wetterprognose zu schlecht: 3,4 Kilometer lange Strecke nicht zu präparieren

Doch: Das Wetter spielt nicht mit. „Die Prognosen sind zu schlecht. Es wird einfach nicht kalt“, moniert die Vorsitzende des SC Garmisch. „Und eine oder zwei Frostnächte reichen halt auch nicht aus, um eine Strecke wie die Kandahar zu präparieren.“ Da ging vielleicht am gut 650 Meter langen Gudiberg, nicht aber bei der gut fünffachen Distanz, bei einem Speedrennen wie der Abfahrt, für das es große Sturzräume braucht. „Daran ist beim besten Willen nicht zu denken.“

Also gab es nur eine sinnvolle Entscheidung: die zeitnahe Absage. „Natürlich hätten wir jetzt stillhalten, die FIS nicht vor der Schneekontrolle informieren können“, sagt Betz. Nur: Die Hoffnung ist gleich null, bis spätestens 26. Januar, dem Tag des ersten Trainings, eine rennfähige Strecke präsentieren zu können. „Und dann ist es nur fair für alle, dass wir transparent sind.“ Gestern Mittag wurde Markus Waldner, der Renndirektor für den Herrenbereich, über die Lage informiert. Die Folge: Der Südtiroler zog die Reißleine, sagte die Wettbewerbe ab.

Auch Riesenslalom auf kürzerer Strecke nicht machbar

Kurz stand noch der Gedanke im Raum, zumindest zu versuchen, den Riesenslalom am Sonntag zu retten. „Aber der führt auch bis ganz runter ins Ziel“, sagt Betz. „Das müssen wir für die Zuschauer machen, anders geht es nicht.“ Gerade dieser Abschnitt, die Ausfahrt aus der FIS-Schneise, und der Zielhang, der Tauberschuss, sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch komplett schneefrei. Denn für den touristischen Skibetrieb wurde logischerweise die Spur über das alte Ziel zur Kreuzeckbahn-Talstation beschneit.

„Dort unten bekommen wir keinen Schnee hin, die Strecke ist dort viel zu breit, da ist nichts zu machen“, bedauert Betz. Allerdings ist die Auflage an der Rennstrecke nicht nur ganz unten zu gering. An vielen Stellen sind die Sturzräume komplett grün, fehlte hinter den großen A-Netzen der Schnee als Sicherheitspolster.

„Und sogar in der Rennlinie existieren viele braune Stellen.“ Die Folge: In diese Bereiche können die Experten der Bayerischen Zugspitzbahn, die für die Präparierung des Skigebiets und der Weltcuppisten zuständig sind, nicht mehr mit den Raupen rein. Sonst zerstören sie den Boden, gräbt sich das schwere Gerät in den Untergrund.

„Es bleibt ein Desaster“: Organisation ist gegen das Wetter machtlos

Daher blieb nur die Absage als Ausweg. „Sie ist sportlich und wirtschaftlich für uns ein Desaster“, räumt Betz ein. Wie genau das finanzielle Konstrukt aussehen wird, das konnte die OK-Chefin gestern Nachmittag noch nicht abschätzen. „Einen Teil können wir auffangen, aber es bleibt ein Desaster.“

Die nächsten Tage und Wochen werden keine einfachen für die Verantwortlichen. „Wir müssen uns erst einmal durch alle Stornobedingungen kämpfen“, sagt Betz. Viel lieber hätte das Team Kandahar sich wieder die Nächte am Berg um die Ohren geschlagen, um die letzte Energie für die Rennen zu geben. Aber auch Betz gibt resigniert zu: „Gegen das Wetter können wir nichts machen.“ (cf)